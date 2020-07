Maduro suspendió expulsión de embajadora de la UE tras conversación Arreaza-Borrell: Mantendrán comunicaciones «permanentes y constantes»

A través de un comunicado conjunto emitido por la cancillería venezolana y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, se informó que este jueves el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el canciller venezolano, Jorge Arreaza, «sostuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas», tras lo cual el gobierno venezolano decidió suspender la decisión de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa.

En un acto de ascenso de oficiales de la Guardia de Honor Presidencial, el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, explicó las razones por las cuales se suspendió la expulsión. «El canciller Jorge Arreaza me informó el martes de una conversación telefónica con el Alto Representante, Josep Borrell, y que en esa conversación, que fue tensa, dura en un principio, donde hicimos un reclamo sólido sobre la ilegalidad e injusticia de esas sanciones pretendidas, surgió la idea de tomar el camino del diálogo político y diplomático entre la UE y el gobierno venezolano, elevar el nivel del diálogo, profundizar y dinamizar el diálogo directo entre Josep Borrell y Jorge Arreaza, y se hizo la solicitud de suspender la expulsión de la embajadora de la UE».

«Una vez que supe, le dije al canciller Arreaza: déjame pensarlo. Me parece buena la idea -como decía John Lenon- de darle una oportunidad al diálogo, a la diplomacia, a la comunicación y a un nuevo entendimiento con la UE«. Pidió a Arreaza informar a Borrell que, «como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido suspender la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas, sacar un comunicado conjunto entre ambas instituciones, como se ha saco, y proceder a una nueva etapa de diálogo entre el Alto Representante Josep Borrell y el canciller Jorge Arreaza. Eso es lo que se ha hecho. Me parece que es lo mejor, lo más inteligente, lo apropiado y además, lo que se corresponde con lo que nosotros buscamos: ¡que el mundo escuche la verdad de Venezuela! ¡Que la UE entre en otro entendimiento y que haya una rectificación profunda, histórica, sobre el papel que la UE ha jugado en su relación con Venezuela!»

Pidió todo el apoyo de la opinión pública de la opinión pública venezolana para este acuerdo, «y el aplauso de nuestro pueblo para estos pasos de la diplomacia de paz».

Al respecto, el canciller Jorge Arreaza, en entrevista al canal Telesur, informó que pudo «intercambiar opiniones con mucha franqueza» con Borrell. «Le expresamos la molestia del pueblo venezolano y el gobierno bolivariano de Venezuela ante la permanente insistencia de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela y emitir estas pretendidas sanciones, que no tienen basamento en el derecho internacional».

Indicó que se impuso el diálogo y el compromiso de llevar al más alto nivel, en «comunicaciones permanentes» y constantes» entre Borrell y Arreaza, «para mantener la comunicación en tiempo real para evitar tergiversaciones», para que «tengan siempre la versión del Estado, del gobierno bolivariano de Venezuela» con el fin de «subsanar cualquier tipo de ruido en las relaciones».

De allí que se acordó publicar el comunicado conjunto, del que se espera un efecto positivo. «Se suspende la decisión de la expulsión, según la Convención Diplomática de Viena, de la representante europea en Venezuela, como un gesto del gobierno bolivariana para no entorpecer el diálogo con la Unión Europea».

«Esperamos que haya también gestos de Europa, para tener una posición mucho más objetiva sobre los acontecimientos en nuestro país».

Suspender las sanciones a venezolanos

Ante la pregunta de si se suspenderían las sanciones que la Unión Europea anunció contra personalidades venezolanas, Arreaza indicó que «conversaron sobre ese asunto. Ahora, los mecanismos de toma de decisiones de la UE son muy complejos. El Alto Representante no impone por voluntad propia decisión alguna, sino que él responde al Consejo de Ministros de la Unión Europea. De los 27 (países). De manera que son discusiones y debates que deben abrirse en la Unión Europea, pero Venezuela espera que haya algún tipo de gesto que acompañe al que hemos hecho, y que nos permita mejorar la relación».

Recordó que hay una comunidad de más de 2 millones de personas entre españoles, portugueses, italianos y sus descendientes, por lo que espera que haya rectificación.

