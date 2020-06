Venezuela rechaza medidas coercitivas de EEUU contra superintendente de Sunacrip

La República Bolivariana de Venezuela rechazó este lunes las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra el superintendente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Joselit Ramírez Camacho.



Texto: AVN y RT



Mediante un comunicado publicado por el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en su cuenta en la red social Twitter; Venezuela señala que «este nuevo ataque responde claramente a la intención de afectar directamente las políticas económicas con la que el pueblo venezolano hace frente al bloqueo criminal promovido, desde el gobierno fascista de la Casa Blanca a través de sanciones ilegales».

Este lunes, el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por el paradero de Ramírez Camacho, alegando supuestos vínculos con el narcotráfico.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, celebró la medida y aseguró que continuarán trabajando junto al Departamento de Justicia para supuestamente «proteger» a los ciudadanos estadounidenses y «ayudar» a los venezolanos -dice él- a «restaurar su democracia».

Today the U.S. announced a reward for information to bring another Maduro regime official responsible for international transnational organized crime to justice. We will continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and help Venezuelans restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 1, 2020