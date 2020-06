John Bolton afirma en su nuevo libro que Trump planeaba invadir Venezuela para convertirla en territorio de EEUU

John Bolton, diplomático estadounidense y ex consejero de Seguridad de presidente Donald Trump, reveló que para el primer mandatario estadounidense, el opositor Juan Guaidó le parecía «débil» y un «niño» en comparación al presidente Nicolás Maduro. «Aunque Trump aprobó la propuesta de declarar que Estados Unidos reconocía a Guaidó en vez de a Maduro, a las 30 horas ya Trump estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil —un ‘niño’ en comparación con el ‘duro’ Maduro— y estaba considerando un cambio de rumbo», escribió Bolton en un libro que planea publicar el cual revelará información confidencial del gobierno de Estados Unidos.

Bolton afirmó que Trump siempre fue inconsistente y escéptico en cuanto al apoyo a Juan Guaidó. El exasesor de Seguridad retrata al presidente como alguien indeciso con respecto a su respaldo al Gobierno interino.

De acuerdo con las memorias, Trump habría planteado usar la fuerza militar contra Venezuela y aseguró que «invadir Venezuela sería algo cool». Según Bolton, Trump dijo que «Venezuela ya era parte de EEUU».

La obra se titula The Room Where It Happened: A White House Memoir («La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca») ofrecerá un retrato de sus días en la Casa Blanca y de la forma en la que el presidente Trump tomaba las decisiones.

Tras estas revelaciones, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, declaró que el libro de Bolton prueba «el carácter genocida del plan de anexión» de Washington. «Trump cree que invadir a Venezuela es buena idea porque ‘le pertenece a EE.UU’. Es lo que piensan todos los racistas desde hace dos siglos», manifestó.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, también hizo referencia al libro y aseveró que «se van revelando las verdades que hemos derrotado y que seguiremos derrotando con hidalguía, con moral y patriotismo».

Maduro comenta libro de John Bolton en el que se afirma que Trump iba a invadir Venezuela

Está programado que el libro en cuestión salga a la venta el próximo 23 de junio.

Gobierno estadounidense demanda a Bolton para que no publique su libro

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a Bolton para evitar que salga a la venta su libro de memorias, al argumentar que revela información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional del país.

La demanda «Estados Unidos de América contra John Bolton», presentada ante un tribunal federal en Washington, busca evitar que el esperado libro del exasesor de Trump llegue a las librerías cuando está previsto, el próximo 23 de junio.

Publicar ese texto «que contiene información confidencial» supondría una «clara ruptura de los acuerdos que (Bolton) firmó como condición de su empleo (como asesor de Trump) y como condición para lograr acceso a información altamente confidencial», indica el Departamento de Justicia de EE UU en su demanda.

Según la editorial de Bolton, Simon & Schuster, el libro revelará que Trump cometió «violaciones parecidas a la de Ucrania» en otros aspectos de su política exterior, en referencia a las presiones del presidente a Kiev para que interfiriera en las elecciones de EE.UU., el tema que motivó su frustrado juicio político.

«Este es el libro que Donald Trump no quiere que lean», proclamó la editorial en un comunicado la semana pasada.