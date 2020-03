Orden Francisco de Miranda en su 1ra. Clase fue entregada a el poeta Gustavo Pereira en la celebración de sus 80 años

Por órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro, este sábado 7 de marzo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, hizo entrega de la Condecoración Orden Francisco de Miranda, Grado «Generalísimo», en su Primera Clase, al maestro Gustavo Pereira, en reconocimiento a su amplia trayectoria dedicada a la poesía, la literatura y la lucha revolucionaria, y a propósito de su cumpleaños número 80.

La actividad tuvo lugar en la casa de Pereira, ubicada en Lecherías, estado Anzoátegui, donde artistas y creadores rindieron tributo al maestro a través del canto, el arte y la poesía, entre ellos: los cantantes Iván Pérez Rossi y Amaranta, el periodista Earle Herrera y el poeta Enrique Hernández D’Jesús.

Villegas manifestó que es un privilegio poder ser parte de la celebración de los 80 años de vida de quien es considerado “el poeta más excelso con vida en Venezuela”, y aseguró que la nación bolivariana le estará eternamente agradecida por sus letras y su lucha incasable por la defensa de los más sublimes sentimientos y los más nobles ideales.

“Estamos felices de verte con esa vitalidad, con tu disposición permanente a seguir luchando, a brazo partido, por los más nobles ideales, cuando quizás lo más cómodo y más sencillo habría sido tomar distancia por la complejidad de los momentos que vivimos”, precisó.

El titular de la cartera de Cultura señaló que a Pereira se le debe rendir tributo todos los días, pues es una referencia de las batallas que históricamente se han librado por la defensa de los derechos del pueblo y de los sectores invisibilizados.

“Gustavo Pereira nos recuerda que la lucha no es de un día, ni de una semana, ni de un mes, y que no nace con nosotros, sino que somos parte de un continuo. (…) Rendir tributo a un luchador de todos los tiempos es también decirle a las generaciones que vienen que su lucha no partirá de cero, detrás hay toda una trayectoria, un trecho recorrido, y ese trecho que hombres como Gustavo y sus compañeros y compañeras de generación han recorrido son trechos que deben ser incorporados en el acervo y el balance que al final legaremos a las generaciones futuras”, añadió.

Por su parte, el maestro Pereira agradeció profundamente estas significativas muestras de cariño y aseveró que es, precisamente, este amor el que nos nutre como seres humanos y nos permite superar cualquier adversidad y momento de tristeza.

“Quienes compartimos estos ideales somos muy cariñosos y compartimos el amor de una manera entrañable, de una manera transparente y este fulgor es el que nos ilumina y nos nutre, yo espero y tengo la certeza de que este fulgor no va a desaparecer nunca, al contrario, las nuevas generaciones heredarán esos fulgores y los transformarán en una realidad como la que hemos soñado siempre”, subrayó.

Durante el acto, el poeta también recibió la Orden Ciudad de Barcelona en su única clase por parte del Concejo del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, por su militancia y amor por el pueblo.

Nacido el 7 de marzo de 1940, Gustavo Pereira es considerado como uno de los poetas venezolanos más importantes de la historia literaria de nuestro país y de Latinoamérica.Entre sus obras más destacadas se encuentran: “Preparativos del viaje” (1964), “En plena estación” (1966), “Hasta reventar” (1966), “El interior de las sombras (1968), “Poesía de qué” (1970), “Los cuatro horizontes del cielo” (1970), “Libro de los Somaris” (1974), “Segundo libro de los Somaris” (1979), “Tiempos oscuros, tiempos de sol” (1981), “Vivir contra morir” (1988), “El peor de los oficios” (1990), “La fiesta sigue” (1992), “Escrito de salvaje” (1993), “Oficio de partir” (1999), “Costado indio” (2001), “Los seres invisibles” (2005), «Somaris» (2012) y “Hugo Chávez, labrador de cantos” (2017). Asimismo, su trayectoria le ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos, entre ellos: Poeta el Premio Municipal de Poesía de Caracas (1988), el Premio Fundarte de Poesía (1993), el Premio de la XII Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre (1997), el Premio Nacional de Literatura de Venezuela (2001) y el Premio Víctor Valera Mora (2011). Además, en el año 2008 se realizó la V edición del Festival Mundial de Poesía en su honor. Pereira también formó parte de la Asamblea Constituyente de 1999 y redactó el preámbulo de la actual Carta Magna. A su juicio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permitió el fortalecimiento de la democracia y marcó un precedente en la historia del país en materia de derechos humanos, pues reivindicó a los invisibilizados.