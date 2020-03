La teoría y la praxis en la gestión de los museos: dos miradas y dos visiones compartidas en el Museo de Ciencias

La sala digital Jacinto Convit del Museo de Ciencias (MUCI) fue la sede donde Ana Sofía Afanador y Yennai Quintero compartieron sus visiones sobre la administración de espacios expositivos en el país, todo desde la experiencia que han tenido en este complejo pero satisfactorio campo.

Texto: Prensa FMN

Perteneciente al ciclo de ponencias promovido por el Sistema Nacional de Museos (SiNM), “Gestión de museos. Dos miradas, entre la teoría y la praxis” reunió a un grupo de personas quienes, interesadas, escucharon con atención lo relatado por las ponentes en cada una de sus intervenciones.

El encuentro lo inició Afanador, quien compartió con los presentes sus experiencias en cuanto a equidad, igualdad y diversidad, enfocado en los procesos de los museos y sus dinámicas, así como las políticas en cuanto a la gestión cultural.

“Además los presentes pudieron conocer como estos términos influyen en la gestión de espacios culturales. También revisamos estadísticas en cuanto a los resultados de planes que implican equidad, igualdad y diversidad”.

Afanador destacó que debido a las dinámicas sociopolíticas, en la actualidad el concepto de “gestor cultural” ha sufrido modificaciones que han redimensionado el papel que desempeñan las personas en cuanto a la administración de espacios expositivos y la concepción de las exposiciones, así como de las actividades que llevan a cabo en estos lugares.

Su intervención culminó con una serie de recomendaciones a los presentes en cuanto a la gestión de espacios culturales en los museos.

“Los museos per se no determinan si es inclusivo, tolerante, equitativo, igualitario, esto es demarcado por los gestores culturales lo que dan el lineamiento de cuál es la política a seguir en cuanto a discurso del espacio expositivo. Efectivamente, en los últimos 20 años la política cultural de los museos ha sido más abierta, lo que no quiere decir que la oferta de los museos no esté acompasada a la atención a equidad, igualdad y diversidad, si hablamos de eso tenemos que pensar ¿Cuántas exposiciones de mujeres hemos tenido? ¿Cuánto público femenino nos ha visitado? ¿Cuántas exposiciones orientadas a la diversidad se han presentado?. Aun falta camino por recorrer”.

Entretanto, Yennai Quintero, centró su ponencia en la experiencia y los logros que, desde le 2018, ha tenido su gestión al frente de la Galería de Arte Nacional (GAN). Ante los presentes, manifestó que ha sido un reto para ella, como gestora cultural, el trabajo que realiza en esta pinacoteca.

“Es conocer el abordaje que hemos tenido para asumir los retos y metas, no solamente expográficos, sino educativos, ministerial, etcétera y como hemos repuntado para hacer una GAN mucho más abierta, más horizontal, innovadora y eficaz, puntos que son parte de los lineamientos exigidos a nivel gubernamental”.

Quintero destacó que una de las políticas que han abordado es la atención a públicos de todo el espectro social, entendiendo a este público en igualdad y equidad de condiciones, no mostrándolas como minorías, sino que se sientan en igualdad ante el discurso que maneja la GAN-FMN.

En ese sentido, destacó que es prioritario para ellos la atención a nuevos públicos, nuevas audiencias que vayan a los museos y cautivarlas a través de estrategias puntuales, con un sentido comunitario y transversal, como exposiciones con un enfoque nuevo a los grandes maestro del arte venezolano.

Gracias a estos encuentros, la FMN, a través del Sistema Nacional de Museos, proyecta el intercambio de experiencias y saberes como un punto fundamental en sus proyectos de mejoramiento profesional de las personas involucradas en la gestión de espacios culturales del país.