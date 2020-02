Venezuela no aceptará visita de comisión de la CIDH

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este viernes que el Ejecutivo Nacional no ha invitado ni aceptado visita al país de delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH).

Texto: Ciudad Caracas

A través de su cuenta en la red social Twitter @jaarreaza, el jefe de la diplomacia venezolana difundió una comunicación que el Gobierno de Venezuela envió a la CIDH el pasado 27 de enero, y reiteró que la visita anunciada en medios de comunicación no está autorizada.

Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene.

Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY

