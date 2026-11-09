Venezuela e India fortalecen alianza estratégica para modernizar el transporte y el sistema ferroviario

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces, sostuvo un encuentro estratégico con el embajador de la India en Venezuela, Ashok Babu, con el objetivo de proyectar alianzas en materia de transporte, energía solar y gestión de riesgos, según informó el funcionario a través de sus redes sociales.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

Durante la reunión, ambas delegaciones abordaron áreas fundamentales de desarrollo tecnológico e infraestructura. Entre los puntos clave destacaron la optimización del transporte público urbano, el impulso y la modernización del sistema ferroviario nacional, y la planificación de proyectos enfocados en el uso de energía solar.

Asimismo, las mesas de trabajo acordaron aprovechar la vasta experiencia del país asiático en el manejo de desafíos naturales derivados de las lluvias monzónicas. A través de esta alianza, se proyecta activar programas de formación especializada para el personal venezolano en materia de gestión de riesgos y el perfeccionamiento de mecanismos de alerta temprana ante contingencias climáticas.

Una cooperación que se profundiza

Este encuentro no constituye un hecho aislado. En meses recientes, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) ya había sostenido reuniones técnicas con ingenieros de la empresa estatal india Rites Limited para evaluar oportunidades de inversión y cooperación en el ámbito ferroviario. De igual forma, durante la visita de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a la India, se trazó una hoja de ruta con el primer ministro Narendra Modi que abarcó seis áreas clave: transporte, energía, salud, agricultura, tecnología y educación. En esa ocasión, la delegación venezolana recorrió instalaciones de conglomerados como Tata, con el fin de conocer soluciones de movilidad urbana sostenible y energías limpias.

Con este nuevo acercamiento, Venezuela e India ratifican su voluntad política de mantener una sólida alianza de beneficio mutuo, apostando por la transferencia de conocimientos y la ejecución de proyectos sostenibles de alto impacto para la población.