Falleció Daniel Gil, gran músico tradicional y director de Rucaneo de Mabil

Este domingo 8 de noviembre se conoció del fallecimiento de Daniel Gil, destacado músico venezolano quien dedicó su vida al rescate, la proyección y el fortalecimiento de la identidad musical de Venezuela.

Con información de Rubén Hernández Salazar y Radio Café Atlántico

Daniel Enrique Gil Rosado nació en Caracas el 18 de abril de 1954 y era hijo de padres larenses; su abuelo era músico tamunanguero y sus tíos tamboreros y bailadores. Criado en la parroquia 23 de Enero de la capital venezolana, se inició cantando aguinaldos caraqueños.

Conocido cariñosamente como “El Enano”, Daniel era un acucioso investigador, docente, excelente cuatrista zurdo, arreglista y director. Fue integrante del Grupo Cultural Propatria, de la agrupación Pasacalle (Cántaro) y fundador del grupo Zaranda y director y arreglista de la agrupación El Rucaneo del Mabil, una de los más importantes entre las dedicadas al merengue caraqueño, también llamado “rucaneao”.

“Era músico total: era arreglista, cantante, cuatrista, director, docente e investigador; uno de los más importantes en cada uno de esos roles”, explicó el periodista Eduardo Parra en Radio Café Atlántico. “Sin embargo, fue aún mayor el trabajo que hizo en la difusión de la música larense”.

Músico versátil, trabajó con el grupo Un Solo Pueblo en los eventos musicales y dancísticos y era capaz de interpretar infinidad de géneros musicales venezolanos.

Recibió la Mención Honorífica del Premio Nacional de Cultura 2023-2024.

Gran amigo de los hermanos Ismael y Jesús Querales, Daniel estaba residenciado en San Antonio de Los Altos, estado Miranda.