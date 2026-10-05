Caraqueños celebraron el Día Nacional de la Salsa con “La bailadera”

El Día Nacional de la Salsa fue la oportunidad para que residentes de la comunidad de El Silencio y transeúntes del centro de Caracas disfrutaran este lunes 5 de octubre de una actividad especial llena de música y el baile. Se trata de «La bailadera», promovida por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Texto y Fotos: Prensa IAEM

Esta fecha se conmemora en honor al locutor venezolano Phidias Danilo Escalona, nacido en Caracas el 5 de octubre de 1933, a quien se le atribuye la difusión del término «salsa» para bautizar la conjunción de los distintos géneros de la música afrocaribeña, tales como el guaguancó, el son, la rumba y la guaracha.

El cultor Urpinio Garrido fue el encargado de poner ritmo y alegría con sus interpretaciones para el disfrute de los presentes, en un ambiente de paz y convivencia en torno a uno de los géneros musicales más reconocidos y bailados del mundo.

La actividad está enmarcada en el 9.º Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores, «Entre bailes y danzas», que durante los días 6, 7 y 8 de octubre desarrollará su cuarto capítulo dedicado al baile del tambor, con talleres teórico-prácticos y la presentación artística de Peggy Colina y su Parrandón Pemusic.

Con estas iniciativas, el IAEM consolida el uso de los espacios abiertos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el Centro Simón Bolívar, en Caracas, como punto focal para la difusión e interacción cultural de la ciudad.