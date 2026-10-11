SAPI realizó jornada de registro de obras en sede del IAEM

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, desarrollaron una jornada especial para la atención, asesoría y registro de obras en favor de cultores, artistas y creadores del país.

Texto y Foto: Prensa IAEM

La actividad tuvo lugar este jueves 8 de octubre en el Salón Viva Venezuela, ubicado en la sede del IAEM, en Caracas, donde un equipo multidisciplinario brindó orientación jurídica integral y acompañamiento directo para el resguardo del patrimonio intelectual de la comunidad artística.

Durante la sesión, el equipo de especialistas del SAPI ofreció atención personalizada, recepción de solicitudes y asesoría técnica en materia de derecho de autor y registro de marcas, facilitando a los creadores el resguardo formal de sus producciones.

Para Marta Doudiers, vocalista del Ensamble Agridulce y participante del operativo, esta iniciativa representa una garantía de protección patrimonial. «Estas jornadas no solo sirven para el resguardo de nuestro legado futuro, sino también para proteger el patrimonio artístico de la nación. Agradezco de corazón la atención y lo completo del sistema», indicó.

Por su parte, Guillermo Muñoz, compositor de música urbana, destacó la agilidad de la atención. «El proceso de registro y la jornada en general fueron excelentes; invito a todas y todos los creadores a realizar su registro ante el SAPI a través del IAEM», comentó.

Con estas acciones articuladas, las instituciones del Estado facilitan los trámites de propiedad intelectual al sector cultural venezolano. Así, se garantiza el reconocimiento legal, la protección patrimonial y el estímulo a la creación artística nacional.