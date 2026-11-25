Con el propósito de estimular la sensibilización, la memoria colectiva y la conciencia histórica en la juventud venezolana, integrantes de la ‎Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (Feveem) realizaron un recorrido guiado por las instalaciones del Museo Bolivariano, ubicado en el casco histórico de la ciudad capital.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross)

‎‎La jornada estuvo encabezada por la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto, quien destacó el papel fundamental del Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH) como ente encargado de custodiar, administrar y gestionar, tanto la Casa Natal del Libertador como el Museo Bolivariano, espacios abiertos de manera permanente para el encuentro formativo de las nuevas generaciones.

‎Durante la visita por las distintas salas de los museos, los jóvenes no solo pudieron apreciar las piezas patrimoniales de la época independentista, sino que también participaron en dinámicas de intercambio con alegorías de personajes históricos, una estrategia pedagógica diseñada para acercarlos de forma vivencial a los acontecimientos fundacionales de la República.

‎”De esta manera hacemos llegar a ellos un poco sobre nuestra historia, sobre Simón Bolívar y sobre la gesta libertaria que él, junto con el pueblo venezolano, ese pueblo hecho ejército, libró hace más de 200 años”, expresó la viceministra Soto al cierre de esa actividad, que reafirmó el compromiso institucional con la difusión del patrimonio y la identidad nacional en el sector estudiantil.

Esa dinámica se enmarca en el llamado realizado recientemente por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, a los estudiantes de educación media para asumir la triple misión de dar continuidad al legado histórico venezolano, fortalecer el patrimonio cultural y defender los valores de la identidad nacional. La convocatoria fue formulada durante el 12.º Congreso de la Feveem, celebrado en Filas de Mariche, estado Miranda.