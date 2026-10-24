El Museo de Ciencias abrió sus puertas con horario especial y la exposición «¡Habla Tierra! Venezuela, país sísmico»

Tras los trabajos de adecuación desarrollados luego del doble sismo registrado el pasado junio en el país, este viernes 23 de octubre el Museo de Ciencias (Muci) abrió nuevamente sus puertas al público con un horario especial, enfocado en continuar ofreciendo espacios para la divulgación científica, el conocimiento y el entretenimiento de la ciudadanía.

Texto y Fotos: Prensa Fundación Museos Nacionales

La reapertura del recinto cultural incluyó la reinauguración de la exposición «¡Habla Tierra! Venezuela, país sísmico», desarrollada en alianza con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

La muestra, presentada por primera vez en 2019, reabre con incorporaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial para el análisis sísmico en tiempo real.

El director ejecutivo del Museo de Ciencias, Christian Gámez, expresó su satisfacción ante el trabajo realizado por el equipo multidisciplinario de la institución: «Registramos algunas fisuras en la infraestructura que afortunadamente fueron solventadas. Para nosotros es fundamental abrir nuevamente las puertas al público, porque todo nuestro esfuerzo está orientado a atender a la comunidad. Nos llena de orgullo ver cómo el trabajo coordinado permitió reanudar el servicio para los visitantes».

Por su parte, la directora del departamento de investigación social y divulgación de Funvisis, Mayda Durán, destacó que la exposición ha recibido a más de 500.000 personas desde su inauguración original: «Abrimos nuevamente para que el público aprecie las innovaciones en sala, la integración de la inteligencia artificial y la forma en que se analiza un evento sísmico en tiempo real. Tras lo ocurrido en junio, la población reconoce la condición sísmica del territorio, por lo que las acciones educativas y de prevención cobran mayor vigencia».

De forma paralela, las áreas externas del museo acogieron la ExpoRiesgo 2026, un encuentro organizado en el marco del Mes Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el propósito de visibilizar las capacidades institucionales, los recursos de respuesta ante emergencias y los planes de gestión de riesgo en la capital.

La jornada contó con la participación del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Protección Civil, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), el Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Protección Civil (Imgrad), la Comisión Presidencial para Refugios Dignos (Copredig), la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Inparques, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, la Fundación Museos Nacionales, el Centro de Comando, Control y Telecomunicaciones (VEN 9-1-1) y Funvisis.

La responsable del Estado Mayor de Riesgo de Caracas, Bárbara Rubio, informó que la programación del mes abarcó conversatorios, demostraciones prácticas, un simulacro de desalojo en el Museo de Bellas Artes y el otorgamiento de una condecoración al perro Tsunami por sus labores de rescate.

El Museo de Ciencias mantendrá sus puertas abiertas al público de miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., y los fines de semana en horario comprendido de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.