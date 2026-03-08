Daisy Gutiérrez llenó la Casa del Artista en Quebrada Honda (+Fotos)

“50 Pétalos de Canto y Lucha” celebró nuestra querida Daisy Gutiérrez, este sábado 7 de marzo, en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista con una impresionante puesta en escena y una sonoridad impactante que sorprendió al público presente.



Una pantalla que mostró imágenes, videos, historias y saludos emotivos de cultores y amigos cercanos de la Cumanesa, y que se presentó junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, dirigida por el maestro Rubén Capriles.

La nueva cita cultural incluyó la colaboración de las cantoras Fabiola José y Daisy Andreína Chacón, quienes junto al cantor Alí Alejandro Primera, se pasearon por los repertorios más sentidos de la trayectoria musical de la maestra Daisy.

Querencia de lo sencillo, Quién inventó, Los dos titanes, Capitán Félix, Canción cumanesa e Historia de un amor; fueron algunos de los éxitos interpretados por la cantora para esta inolvidable celebración, que además contó con la participación poética de José Leonardo Riera.

Gutiérrez agradeció la impresionante convocatoria y el compartir con sus amigos de vida artística y el público que no dejaba de ovacionarla.