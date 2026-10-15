Más de 48 mil consejos comunales se preparan para la Consulta Popular Nacional este domingo

Durante una entrevista vía telefónica concedida al programa Radio Bemba, transmitido por la emisora YVKE Mundial y conducido por Alejandro Silva, el viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez, resaltó la importancia de la próxima Consulta Popular Nacional que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre en todo el territorio venezolano. Este evento electoral no solo es un ejercicio democrático, sino que también representa un momento crucial para la participación activa de la comunidad.

Texto y foto: Prensa MinComunas

Sánchez subrayó que están convocados 48.086 Consejos Comunales, los cuales han estado organizados en sus respectivas Comunas, demostrando así el compromiso y la dedicación de las Voceras y Voceros en la construcción de un futuro más participativo. El viceministro enfatizó que el trabajo y el debate comunitario, que se han realizado previamente a la votación, son fundamentales para garantizar que la voz del pueblo sea escuchada y tomada en cuenta. La Consulta Popular Nacional es, por tanto, un hito que invita a todos los venezolanos a involucrarse y contribuir al bienestar de sus comunidades, sentando las bases para un diálogo constructivo y una gestión más inclusiva y participativa para todos.

Al referirse a la relevancia del proceso democrático y la descentralización del presupuesto público, Sánchez destacó la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. En su declaración, mencionó que el próximo 18 de octubre se llevará a cabo una cita significativa donde más de 48 mil Consejos Comunales Organizados en sus respectivas Comunas estarán involucrados. Este evento representa la mayor participación desde que iniciaron las consultas en 2024, reflejando un proceso que ha ido sumando voluntades a nivel nacional y que ha permitido abordar y resolver problemas concretos de las comunidades.

Sánchez subrayó que el presupuesto nacional, que a menudo se ha manejado de manera centralizada, ahora se discute y decide de manera colectiva, enfocándose en la inversión productiva y en la mejora de servicios. Esta transformación no solo empodera a las comunidades, sino que también garantiza que los recursos se utilicen de forma más eficiente y acorde a las necesidades reales de la población. La descentralización del presupuesto es un paso crucial hacia un modelo de gobierno inclusivo, participativo y protagónico, donde cada voz cuenta y cada opinión es valorada, lo que fortalece la democracia y fomenta un desarrollo más equitativo.

​En este orden de ideas, también resaltó que la Consulta Popular Nacional constituye la consolidación de la Democracia Participativa y Protagónica consagrada en la Carta Magna. “Es la democracia, el desarrollo de esos principios constitucionales que nos permiten tomar decisiones de manera soberana y transformar nuestra realidad concreta en función a la respuesta a una necesidad sentida y discutida por la mayoría de la gente que vive allí en el territorio. Es una forma de gobierno que está viva”.

”No ponemos a competir candidatos o tendencias políticas, sino que nos ponemos de acuerdo entre lo que nos corresponde atender, resolver, mejorar y lo que beneficia a la mayoría de nuestra comunidad”, destacó. “Es un ejercicio que definitivamente llegó para quedarse y fortalece la democracia, como lo ha dicho nuestra presidenta Delcy Rodríguez, la democracia plena”.

El viceministro explicó que para llevar a cabo esta jornada electoral de base ha sido fundamental la actualización y renovación constante de las vocerías comunitarias a nivel nacional. Esto garantiza que el pueblo organizado administre y ejecute los recursos de manera directa y transparente, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad en las decisiones colectivas.

La Consulta Popular no solo es un mecanismo de participación, sino una herramienta que empodera a las comunidades para que puedan expresar sus opiniones y prioridades, promoviendo así una mayor inclusión y equidad en el proceso democrático.

​Avances del Plan Agroalimentario Comunal

En segundo orden, durante la llamada, el viceministro Elías Sánchez compartió importantes logros alcanzados a través del Plan Agroalimentario Comunal, destacando el inicio de la cosecha de las primeras 5.000 hectáreas de maíz amarillo correspondientes a la zafra 2026 en el estado Monagas.

Este esfuerzo ha sido posible gracias a la participación activa de 12 Comunas en los municipios Cedeño, Zamora, Aguasay y Maturín, así como a la colaboración de 70 Comunas en el estado Guárico. Sánchez explicó que este innovador modelo Agroproductivo se basa en un esquema de financiamiento retornable en especie, administrado por los Bancos Comunales, lo que garantiza la entrega oportuna de insumos y semillas para fortalecer la producción nacional y asegurar la soberanía alimentaria del país.

​Llamado a la participación masiva

Para concluir, el viceministro hizo un llamado a todo el pueblo venezolano a participar masivamente en los centros de votación el próximo domingo 18 de octubre. Invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto en favor de los proyectos prioritarios que cada Comuna necesite, promoviendo así una transformación significativa de los territorios desde el autogobierno comunitario.