Loceras de El Socorro de La Portuguesa declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial en municipio de Guárico

El Palacio Municipal de Calabozo, estado Guárico, fue el escenario donde se declaró este viernes 30 de octubre como Bien de Interés Cultural Inmaterial del municipio Francisco de Miranda al Colectivo Loceras de El Socorro de La Portuguesa. Así, se reconoció formalmente a este colectivo artesanal que preserva, defiende y transmite técnicas de elaboración de la loza propias de esa localidad, legado de sus antepasados indígenas.

Texto y Fotos: Red de Arte

La sesión solemne contó con la presencia de artistas, cultoras, artesanos, trabajadores y la comunidad en general. Entre las autoridades destacaron Alfreína Álvarez, alcaldesa del municipio Miranda; José Román, autoridad única de Cultura de Guárico; Maryori Solé, coordinadora estadal de la Misión Cultura, y Ubaldo Ruiz, cronista de la ciudad de Calabozo. Aracelis García Reyes, presidenta de la Fundación Red de Arte, fue invitada como oradora de orden y destacó en su saludo la conexión primigenia a través del barro y su modelado.

“Nos dicen que una máquina puede diseñar una tinaja en segundos, que un programa puede calcular la temperatura exacta de un horno. Y sí, puede hacerlo. Pero ninguna máquina puede sentir el peso exacto de la humedad en las manos curtidas de una locera. Ninguna puede leer el barro como un archivo de mitos y de estrellas. Ya lo dijo Miguel Acosta Saignes en su libro ‘La cerámica de la luna’: el barro no es un objeto decorativo, es un archivo astronómico, mítico y espiritual de nuestros pueblos originarios”, señaló.

Asimismo, destacó García Reyes el protagonismo de la mujer en este quehacer creador. “Esta es una tradición matrilineal. Desde María Vicenta Cancines hasta Mariana Carolina Alvarado Cancines y las nuevas generaciones. El saber se teje de generación en generación, “de la palabra y el hacer”. Son ellas, las mujeres de El Socorro, quienes “echan la leña” en los hornos de humo. Reconocer a estas 32 loceras es reconocer la jefatura de hogar, la transmisión de valores y la resiliencia femenina. Son ellas las del tiempo de emanación, ese tiempo lento en que el espíritu se va metiendo en el barro, la paciencia de la tierra convertida en alimento”, resaltó.

Como parte del evento se realizó además la entrega oficial del Acuerdo de Cámara que declara esta manifestación ancestral como Patrimonio Cultural Inmaterial de la localidad. Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial a doña María Vicenta Cancines, honrada como madre mayor y protectora del legado de las Loceras de El Socorro de La Portuguesa, y se hizo entrega de una estatuilla de cerámica a cada uno de los miembros presentes del colectivo artesanal y a las autoridades.

De igual modo, la alcaldesa Alfreína Álvarez se comprometió por decreto a proteger el territorio donde residen las loceras y donde está asentado un yacimiento arqueológico del que posiblemente provienen los conocimientos ancestrales de estas mujeres, así como con la construcción y equipamiento de un taller de producción y almacenamiento de la materia prima, que funcione también como espacio de comercialización.

Esta actividad concluyó con una muestra de música llanera a cargo de Agustín Linares hijo y Antonio Figueredo, y la inauguración de la muestra “Loza, artes y fotografía”, que reunió piezas de la loza elaborada por las mujeres homenajeadas.

La exhibición la acompañó el trabajo fotográfico de Héctor Casamayor, quien se adentró en la intimidad de las 32 maestras artesanas, retrató su cotidianidad y entregó un exquisito trabajo de estética impecable y de gran valor documental para la antropología social.