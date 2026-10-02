El Eje del Buen Vivir realiza nueva edición del Mercadillo Artesanal este fin de semana 🗓

Este fin de semana, Caracas se convertirá en el epicentro de la creación manual con la realización del Mercadillo del Buen Vivir, un espacio de encuentro para el disfrute de la familia venezolana. La cita será los días sábado 3 y domingo 4 de octubre en las instalaciones del Eje del Buen Vivir, donde estarán presentes 20 artesanos de diversas disciplinas tradicionales y contemporáneas.

Durante ambas jornadas se dictarán talleres de dibujo, tejido y elaboración de muñecas tradicionales, además de conciertos gratuitos. «Venir es apoyar la preservación de aquellos saberes que nos conectan con nuestras raíces», afirmó Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte, quien extendió una invitación especial a todas las parroquias caraqueñas.

La agenda formativa y cultural del fin de semana ofrecerá experiencias para todas las edades. Durante la jornada del sábado 3 de octubre, los asistentes podrán participar en talleres de dibujo para niños y adultos, así como en espacios demostrativos de orfebrería artesanal wayuu para la elaboración de zarcillos y pulseras, y de confección de muñecas tradicionales de trapo a cargo.

El domingo 4 de octubre continuarán las actividades prácticas de bisutería tradicional y muñequería, acompañadas por una muestra musical con grandes éxitos del pop-rock en español, a cargo del Museo de Ciencias, para consolidar una oferta diversa enfocada en el encuentro comunitario.

El Mercadillo del Buen Vivir se ha consolidado como un punto de encuentro para que las familias caraqueñas conozcan de cerca los saberes, haceres y sabores de lo hecho a mano. «Aquí se activan los poderes creadores del pueblo», destacan los organizadores, invitando a redescubrir técnicas que tejen la identidad nacional.

La invitación queda abierta a todo el público para disfrutar de lo hecho a mano en el jardín cultural de Caracas. Para mayor información, pueden consultarse las redes sociales de la Fundación Red de Arte, en Instagram: @reddeartevzla.