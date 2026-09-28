¡Alba Ciudad cumple 17 años como espacio radial para la identidad y la soberanía cultural!

 • 0 Comentarios

Este 28 de septiembre, Alba Ciudad 96.3 FM llega a su décimo séptimo aniversario. Más que una emisora, somos la casa de la soberanía cultural, un espacio impulsado con software libre y sostenido por un portal que es referencia informativa en todo el país.

Con más de una veintena de programas dedicados a nuestra esencia, abrimos las puertas a artistas, cultores y comunidades para mostrar con orgullo tradiciones y saberes ancestrales. Cuidamos celosamente nuestro acervo con un banco sonoro de más de 5.000 temas tradicionales, convirtiendo cada transmisión en un acto de defensa por lo nuestro.

Una trayectoria de rigor social avalada por galardones tan significativos como el Premio Municipal Fabricio Ojeda, el Premio Aníbal Nazoa y el Premio Municipal Livia Gouverneur.

17 años construyendo una identidad nacional fuerte y diversa. ¡Sintoniza el orgullo de ser venezolano!

Programa radial del Iartes recibió el Premio Aníbal Nazoa 2026

septiembre 19, 2026

El programa radial del Iartes gana el Premio de Periodismo Necesario Aníbal Nazoa 2026

septiembre 7, 2026

Alba Ciudad 96.3 FM llevó el pulso de la "Caminata + Cultura 5K" a toda Caracas

mayo 25, 2026

"Tierra de Aventuras" celebró siete años demostrando la importancia del turismo ecológico sostenible para Venezuela

abril 25, 2026

Programa radial "Tierra de Aventuras" celebra su séptimo aniversario uniendo cultura y ecoturismo

abril 21, 2026

El oriente venezolano y su cultura celebra su décimo sexto aniversario

febrero 10, 2026

Mariana Orta llega a Alba Ciudad 96.3 FM con "Vivir en Equilibrio": Un espacio para el bienestar integral

enero 25, 2026

Realizaron homenaje especial a Milagros Figuera en "La fiesta es con las bandolas" (+Video)

diciembre 19, 2025

Celebran 5 años de "Botalón y Quesera: La Hora de la Música Llanera" con un programa especial

diciembre 11, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios