¡Alba Ciudad cumple 17 años como espacio radial para la identidad y la soberanía cultural!

Este 28 de septiembre, Alba Ciudad 96.3 FM llega a su décimo séptimo aniversario. Más que una emisora, somos la casa de la soberanía cultural, un espacio impulsado con software libre y sostenido por un portal que es referencia informativa en todo el país.

Con más de una veintena de programas dedicados a nuestra esencia, abrimos las puertas a artistas, cultores y comunidades para mostrar con orgullo tradiciones y saberes ancestrales. Cuidamos celosamente nuestro acervo con un banco sonoro de más de 5.000 temas tradicionales, convirtiendo cada transmisión en un acto de defensa por lo nuestro.

Una trayectoria de rigor social avalada por galardones tan significativos como el Premio Municipal Fabricio Ojeda, el Premio Aníbal Nazoa y el Premio Municipal Livia Gouverneur.

17 años construyendo una identidad nacional fuerte y diversa. ¡Sintoniza el orgullo de ser venezolano!