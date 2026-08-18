Presidenta Encargada Delcy Rodríguez informa balance del sismo en La Guaira: sin víctimas que lamentar y con sistemas de monitoreo activados

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció en las primeras horas de esta mañana tras el registro de un movimiento sísmico en el estado La Guaira, ofreciendo un balance preliminar y activando los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Imágenes: Prensa Presidencial

Según el reporte oficial, el sismo ocurrió a las 3:07 de la madrugada, alcanzando una magnitud superior a 4,0 en la escala de Richter, con epicentro localizado al noroeste de La Guaira y una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con la información suministrada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) .

En su mensaje a la nación, la mandataria informó que el Sistema de Protección Civil fue activado de inmediato para realizar el monitoreo y seguimiento correspondiente del evento telúrico. Hasta el momento del pronunciamiento oficial, la jefa de Estado destacó que **no se reportan afectaciones de ningún tipo** en la infraestructura ni víctimas que lamentar .

“Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”, declaró Rodríguez a través de sus canales oficiales.

El movimiento telúrico fue sentido con fuerza en varias zonas del centro-norte del país, incluyendo el Litoral Central, Caracas y el estado Miranda, donde los sistemas de alerta sísmica en teléfonos móviles se activaron. Vecinos de la carretera Caracas-La Guaira reportaron que el movimiento fue “fuerte pero rápido” .

Este sismo se produce en un contexto de alta sensibilidad para la población, especialmente para los habitantes de La Guaira, quienes aún se encuentran en proceso de recuperación tras el devastador doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 registrado el pasado 24 de junio, que causó graves daños en la región y dejó un saldo significativo de víctimas y damnificados .

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la unidad, así como a mantenerse atentos a la información oficial que será divulgada a través de los canales competentes, reiterando el compromiso del Ejecutivo nacional con la seguridad de todos los venezolanos.