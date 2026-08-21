La tradición oral se abre espacio en el campamento César Rengifo con la Ruta de la Esperanza

En un ambiente lleno de curiosidad, lecturas y dinamismo, el campamento transitorio César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas, fue escenario de un encuentro dedicado a explorar las raíces de nuestro idioma a través de la tradición oral. La actividad, enmarcada en la programación de la Ruta de la Esperanza, fue llevada a cabo por el Centro Nacional del Libro (Cenal) e impartida por la facilitadora y promotora de lectura Cristina Molinati.

Texto y Fotos: Prensa Cenal

Asimismo, el espacio sirvió para retomar la conversación sobre el libro “Simón y Nevado”, de Aymara Díaz-Campos, obra abordada en encuentros anteriores, e introducir el texto “Palabrerías: Expresiones populares para divertirse sin ton ni son”, escrito por la venezolana Elvia Silvera.

Durante la jornada, un grupo integrado por 12 niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 12 años y una adulta mayor, que se sumó de manera activa a cada una de las dinámicas, se adentraron en los orígenes de las palabras. A través de la lectura compartida, los presentes disfrutaron y ejercitaron la imaginación con adivinanzas, refranes, dichos, trabalenguas y diversos juegos de palabras.

Los participantes mostraron gran entusiasmo durante las dinámicas y fueron motivados a replicar y compartir los aprendizajes obtenidos con sus acompañantes, para fortalecer la difusión de la literatura y el saber popular dentro de sus comunidades.