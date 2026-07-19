Llevaron alegría a niños y niñas en su día en campamentos transitorios

Los niños y niñas de los campamentos transitorios, reciben este domingo distintas actividades recreativas para celebrar su día de la mano del Gobierno Nacional, y los distintos voluntarios que se han sumado, para atender a este sector de la población que fue afectado por los sismos del pasado 24 de junio.

Texto: VTV

El Ejecutivo nacional realiza una programación especial denominada «Jornada de atención a los niños y niñas de nuestros campamentos transitorios en su día”, donde con actividades de esparcimiento, música y juegos celebran a quienes son el futuro de Venezuela.

Campamento transitorio U.E.N. Edoardo Crema

El ministro del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Yván Gil, realizó un recorrido por este campamento ubicado en la Avenida Páez, El Paraíso. «Tuvimos la oportunidad de dialogar con las familias refugiadas y el comprometido personal encargado de la administración del lugar».

«Pudimos constatar la destacada labor que se lleva a cabo para atender y dignificar a las 184 personas que residen en este campamento, entre las cuales se encuentran 78 adultos, 50 adultos mayores y 78 niños y niñas, quienes hoy celebran el Día del Niño con diversas actividades deportivas y culturales».

La infraestructura del campamento incluye una cocina y un comedor, distribución de agua potable, habitaciones, baños y áreas recreativas. Nos informaron que en este campamento se han realizado 361 atenciones médicas y 128 exámenes de laboratorio.

Recorrido de autoridades en Caracas

Las autoridades del Gobierno nacional recorren los distintos campamentos de la ciudad capital para constatar las actividades que se ejecutan por el Día del Niño. En este sentido, el ministro del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior a Félix Plasencia, señaló que realizan «un acompañamiento responsable para atender a los niños y las familias afectadas por los sismos».

Asimismo, reconoció a los empresarios venezolanos que «están aportando y están sumando, atendiendo los lineamientos responsables del Gobierno Nacional y esta ayuda nos ayuda a resolver lo que nos falta para equipar».

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raul Cazal, durante otro recorrido, enfatizó que este «es un día especial para los chamitos, y así está sucediendo en todos los demás campamentos del país, están todos los niños en este momento divirtiéndose, y eso nos permite que en unión familiar podamos tener mayor vibra positiva para nuestra patria».

Campamento transitorio Liceo Andrés Bello

En este Día del Niño y la Niña, el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, GJ. Vladímir Padrino López, compartió con los pequeños resguardados en el campamento transitorio «Complejo Educativo Andrés Bello», donde además fue habilitado un espacio de peluquería, barbería y manicure como parte de las acciones destinadas a brindar cuidado integral a las familias afectadas por los sismos.

Entre colchones inflables, pintacaritas, juegos deportivos y tradicionales, estaciones de comida caliente e hidratación, entrega de juguetes, actividades de pintura, música, globoflexia, magia y presentaciones de payasos, la jornada llevó sonrisas y momentos de alegría a 118 niños, niñas y adolescentes albergados en este espacio provisional, que actualmente brinda atención a 111 familias.

La Guaira – Mare Abajo

Desde el sector Mare Abajo, en el estado La Guaira, la psicóloga infantil María Gabriela Yépez, destacó que estas actividades que se realizan para el bienestar de los más pequeños son una excelente iniciativa para su desarrollo a pesar de las circunstancias que se vive en la entidad.

«El lenguaje de los niños diferente al de los adultos, ellos se desarrollan a través del juego, por eso trajimos estas actividades donde ellos podrán aprender desde el corazón y desde lo bonito que tiene para dar, ver sus ojos iluminados y cuando sonríen no tiene precio. Hay que permitirnos tener estos espacios de pausa, donde todos necesitamos no estar solos, Venezuela está con La Guaira».

Campamento transitorio Jesús Enrique Lozada

En la escuela Jesús Enrique Lozada del sector Chapellín, de la parroquia El Recreo, también se ejecuta una jornada de atención integral con actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento para todos los niños y niñas albergados en este campamento transitorio.

Campamento transitorio U.E.B. Armando Zuloaga Blanco

Niños y niñas afectadas por los sismos y que se encuentran en el campamento transitorio U.E.B. Armando Zuloaga Blanco de la Av. Panteón, en Caracas, disfrutan de una jornada recreativa, con baile, globos, cotillones, y más.

La madre de una de las jóvenes participantes de la actividad, María Guevara Aponte, calificó la actividad «esto está muy bueno, la atención es excelente, les han dado regalo, y a pesar de la circunstancia del 24 de junio esto es algo que les hace olvidar ese episodio».

Por su parte, uno de los niños del campamento, Osmel Moya García, agradeció esta jornada de recreación: «La estoy pasando excelente, lo que más me gustó fueron los colchones inflables y los tequeños».

Campamento transitorio Escuela Gran Colombia

Desde el sector El Cementerio en Caracas, específicamente en la escuela Gran Colombia, se brinda atención a más de 350 niños y jóvenes de entre 0 y 15 años, a quienes con distintas actividades recreativas se les atiende en este Día del Niño.

En este sentido, el viceministro para la juventud, Darío Vivas, expresó: «Aquí tenemos desplegado todo el equipo, venimos celebrando desde el viernes con los más de 350 niños, nos preparamos también para ver la final del mundial, para sumarle la mayor felicidad posible, con brigadas de solidaridad y recreadores».

Campamento Unidad Educativa Distrital Juan Antonio Pérez Bonalde

Con un torneo amistoso de Basquetbol iniciaron la jornada recreativa en este campamento transitorio, donde además participa el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Con gincanas deportivas, juegos tradicionales, entrega de juguetes y cotillones, bebidas y golosinas, los niños y niñas tienen un Día del Niño de sano esparcimiento. La jornada también cuenta con la participación de la agrupación ComuniCalle quienes garantizan el entretenimiento con el fomento del teatro. Para finalizar las actividades en horas de la tarde tendrán un cine-foro infantil.

Campamento transitorio Coronel Carlos Delgado Chalbaud

La representante de dos niños que se encuentran alojados en este campamento, Ariana Torres, agradeció a todos por «las actividades que han traído para nuestros hijos».

Torres es afectada de Macuto, y está aquí en Caracas desde hace 18 días, es manicurista y presta sus servicios dentro del mismo campamento. «Estoy Agradecida con todos porque me han atendido muy bien».

Asimismo, la integrante de la brigada de solidaridad, Greicy manzanilla, informó que en el lugar están desplegados aproximadamente 50 recreadores en conjunto con instituciones del Estado y fundaciones privadas, quienes trabajan juntos para traer globomagia, dibujo, pintacaritas, colchones, y más, «para que nuestros niños se lleven una sonrisa».

Boca de Aroa del municipio Silva del estado Falcón

En Boca de Aroa del municipio Silva del estado Falcón el gobernador de la entidad, Víctor Clark, también activó actividades recreativas a los niños y niñas en su día. En este sentido, Carmen Rojas, habitante de la entidad expresó: «Agradecida con Dios y con el gobierno de Venezuela porque estamos renaciendo nuevamente, sigamos adelante».

Otra falconiana que participaba de las actividades con sus hijos agradeció la atención a los más pequeños: «Me parece bien estas actividades que trajeron a los niños para que disfruten. Les digo que estudien y disfruten al máximo porque son el futuro de la patria».

Campamento José Gervasio Artigas en Caracas

En el campamento José Gervasio Artigas en Caracas, aproximadamente 160 niños y jóvenes de la Patria reciben la ruta de la esperanza con pintacaritas, colchones inflables, camas elásticas y mucho más, para el disfrute de su día.

Asimismo, disputarán un torneo de fútbol amistoso al que denominaron «Mundialito: Un gol por la esperanza» el cual cuenta con el arbitraje de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Una de las participantes del torneo, Sharon Moreno, señaló que estará jugando como portera y tenían ya 3 semanas practicando «No sabíamos que el torneo se iba a transmitir, yo juego desde los 6 años, y a papa Dios que está arriba le agradezco esta es oportunidad, muchas bendiciones».

Misa ecuménica

En el campamento transitorio Licenciado Francisco Aranda ubicado en Maiquetía estado La Guaira, se dio inició a las actividades del día del niño con una misa ecuménica en honor a los infantes que perdieron la vida en los sismos del 24-Jun. Cabe destacar que en este campamento se albergan actualmente 279 personas, que son atendidas de forma integral.

Campamento transitorio Maripérez

Los niños y niñas que hacen vida en el campamento transitorio Maripérez se sienten bien con las distintas actividades del Día del Niño que desde el sábado se les realiza y que este domingo continúan para que se sientan bien atendidos.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, estuvo en el sitio y destacó que es «es una alegría verlos tranquilos, en un lugar seguro, con atención médica, alimentación y todo para la protección de cada familia que se vio afectada por los sismos del 24-Jun».