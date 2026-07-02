Poder Popular y Gobierno articulan esfuerzos en la Escuela Técnica Carlos Fiol para atender a familias afectadas por sismos

El pueblo organizado del estado La Guaira y el Gobierno nacional se han movilizado de manera conjunta para atender a los afectados tras el doble sismo del pasado 24 de junio. En este despliegue, la comunidad del sector Marapa Marina, Catia La Mar, convocó y lideró el pasado 30 de junio una asamblea en las instalaciones de la Escuela Técnica Industrial Prof. Carlos Fiol, espacio que actualmente sirve de refugio temporal para las familias que perdieron sus viviendas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez)

Durante el encuentro, los residentes de la zona expusieron sus propuestas, necesidades y aportes para asegurar la convivencia respetuosa. En este sentido, la comunidad manifestó su intención de sumarse a brigadas de trabajo voluntario en las áreas de alimentos, cultura, formación, construcción, salud y seguridad, como muestra de la participación protagónica del Poder Popular.

La asamblea contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien destacó la capacidad de organización del pueblo venezolano a través de las comunas. “Hemos logrado un nivel de organización popular, como el de las comunas, que han rendido frutos”, expresó.

Cazal, además, hizo un llamado a la solidaridad y a la empatía, y reafirmó la disposición del despacho de Cultura en coordinación con la Presidenta (E) Delcy Rodríguez y la Vicepresidencia Sectorial Social para brindar apoyo permanente a los afectados que se encuentran refugiados en este recinto.

Bajo los lineamientos del Ejecutivo Nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Gobernación del estado La Guaira garantizan la atención integral y ratifican el compromiso de mantener un acompañamiento social continuo frente a esta coyuntura.