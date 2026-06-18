Autoridades y cultores de Miranda se unen para blindar las tradiciones de San Juan y San Pedro

En un encuentro cargado de fervor y compromiso, representantes de las cofradías de San Juan y San Pedro del estado Miranda se reunieron con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y el gobernador de la entidad, Elio Serrano, en la sede de la Alcaldía del municipio Sucre, con el fin de salvaguardar el legado cultural que define al pueblo mirandino.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross)

Durante la jornada, el gobernador Elio Serrano destacó que Miranda tiene un poder cultural increíble que se manifiesta en cada rincón: “Hoy, al reunir a las expresiones de San Juan y San Pedro, buscamos fortalecer no solo las celebraciones del 24 y 29 de junio, sino la relación entre nuestras tradiciones y las instituciones. Nuestro gobierno tiene en su génesis la cultura como poder fundamental para la transformación social”.

Por su parte, el ministro Raúl Cazal resaltó la fortaleza organizativa de los mirandinos. “Miranda es tierra fértil en cultura, pero sobre todo en organización. Esta reunión con los cultores, las cofradías y las agrupaciones demuestran la diversidad y la profunda fe que profesan por el culto a San Juan Bautista y a San Pedro”.

Además del ministro y el gobernador, participaron en el encuentro la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y el alcalde del municipio Sucre, Diógenes Lara.

La voz de los protagonistas no faltó en este encuentro. Carlos Martinski, representante de los Tambores San Juan, Niño Pastor de Caucagua, extendió una invitación abierta a todo el país: “En nombre de todo el eje de Barlovento, de Santa Lucía y de todo el estado Miranda, este gran familión que hoy nos reúne, invitamos a todos a participar un año más en nuestras actividades tradicionales. Agradecemos profundamente a las autoridades por este respaldo”.

Con el entusiasmo que caracteriza a estas festividades, Martinski cerró su intervención con la consigna que resuena en cada rincón de la región: “¡San Juan tó lo tiene, San Juan tó lo da!”.

Este acercamiento reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano por fortalecer la cultura, garantizando que el despliegue organizativo y la protección de los saberes ancestrales sigan siendo una prioridad compartida.

En el estado Miranda se registran siete expresiones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco: los Palmeros de Chacao, los Santos Inocentes de Caucagua, la Parranda de San Pedro, el culto a San Juan Bautista, el Casabe, el Joropo y los Diablos Danzantes de Yare.