Festival ÓperOn 2026: Rafael Barazarte lleva “The Medium” a un estudio de televisión

La segunda edición del festival de ópera de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas apuesta por espacios no convencionales y puestas en escena vanguardistas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Paola Pertuz-Redes Sociales

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Rafael Barazarte, director de teatro, conversó con el Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM sobre su participación en la segunda edición del Festival ÓperOn, presentado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC) . El festival se extiende desde el 20 de junio hasta el 12 de julio, con funciones en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, la Escuela de Enfermería de la UCV y el Centro Cultural Monte Sacro .

“The Medium”: un thriller psicológico en clave de late night

Barazarte tiene a su cargo la dirección escénica de “The Medium”, la ópera de Gian Carlo Menotti que se presentará en el Centro Cultural Monte Sacro, con la dirección musical del maestro Sadao Muraki acompañando al piano . Para esta producción, que marca su debut como director de ópera, Barazarte decidió trasladar la historia a un estudio de televisión en lugar del apartamento donde tradicionalmente se desarrolla.

“Explotar la mentira, explotar definitivamente ese falso en vivo que hay”. Explicó el director, quien busca indagar en los límites entre la verdad y el engaño en la era de los influencers y los late night shows.

La trama de “The Medium” cuenta la historia de Madame Flora, una médium fraudulenta que, junto a su hija Mónica y su ayudante mudo Toby, estafa a sus clientes haciéndoles creer que contacta con espíritus . El drama se desata cuando Flora siente una mano que la toma por el cuello durante una sesión, desencadenando terribles consecuencias .

Un festival que rompe los espacios tradicionales

El Festival ÓperOn, bajo la dirección artística del maestro Daniel Gil, se caracteriza por llevar la ópera a espacios no convencionales, con el objetivo de acercar el género a nuevas audiencias . David Fonseca, director ejecutivo de la OSMC, explicó que la idea es “promover espacios para acercar la ópera en principio a nuevas audiencias y además la ópera en espacios no convencionales y con formatos vanguardistas desde el punto de vista de la dirección escénica” .

El programa completo del festival incluye cuatro títulos fundamentales del repertorio:

– “Carmen: Ensayo sobre el destino” (Bizet), con dirección musical de José Ricardo Pacheco y escénica de Jericó Montilla .

– “Suor Angelica” (Puccini), bajo la batuta de Omar Chacón y dirección escénica de Deiby Fonseca .

– “The Medium” (Menotti), con Sadao Muraki en la dirección musical y Rafael Barazarte en la escénica .

– “Rigoletto” (Verdi), dirigido musicalmente por Daniel Gil y con dirección escénica de José Manuel Suárez

Barzarte destacó también la presentación de “Suor Angelica” en la Escuela de Enfermería de la UCV, un espacio que calificó como “sumamente cinematográfico” y perfecto para la ambientación de la obra.

La apuesta por la inmersión del público

Uno de los aspectos innovadores de la puesta de Barazarte es la inclusión del público como parte del programa de televisión. El director quiere que los espectadores se sientan parte del engaño que se produce en escena:

“La intensidad también de que el público se sienta que forma parte de ese engaño que le hacen a esta persona, eso es muy importante para mí, que el público participe.”

La obra, que dura aproximadamente 57 minutos, cuenta con seis artistas en escena, entre ellos Janice Dennis, Amelia (en el papel de la médium), Estefanía González, Julio, Ana y el actor Miguel Ángel Trecha, de la Compañía Nacional de Teatro.

El festival también incluye actividades formativas y clases magistrales, consolidándose como una plataforma indispensable para el movimiento artístico y el intercambio creativo en el país . Las entradas para todas las funciones están disponibles a través de la página web oficial operon.lamunicipaldecaracas.org