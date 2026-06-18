Sociólogo Carlos Figueroa Ibarra comparte su visión geopolítica actual con autoridades culturales venezolanas

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El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, se reunió en Caracas con el sociólogo guatemalteco-mexicano Carlos Figueroa Ibarra, un estudioso de procesos sociales y de fenómenos de violencia política en América Latina, con quien conversó sobre el panorama geopolítico actual y posibles iniciativas para el análisis crítico de ese contexto.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Nathael Ramírez

En el encuentro también participaron Sergio Guerra Vilaboy, presidente de honor de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC) y autor de “Él es la revolución: Biografía política de Simón Bolívar”; la viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto; y el presidente de Monte Ávila Editores, Cósimo Mandrillo.

Figueroa Ibarra se encuentra en la capital venezolana a propósito del seminario “El imperialismo y América Latina en el momento actual”, que dictó entre el 15 y el 18 de junio en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos (Celarg). En la actividad, se analizó el valor estratégico de América Latina y el rol que juega Venezuela en ese escenario, entre otros temas.

El investigador es autor de seis libros y editor y coautor de otros 18 sobre violencia política en Guatemala y procesos políticos en América Latina, editados en México, Estados Unidos, Argentina y Guatemala. Además, ha publicado aproximadamente 80 capítulos de diversos libros y 120 artículos en revistas arbitradas e indexadas.

Ha sido profesor visitante en universidades latinoamericanas y estadounidenses, así como consejero a título individual del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre 2010 y 2014. Recibió el reconocimiento Profesor Investigador Emérito René Poitevin por FLACSO-Guatemala (2014) y el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala (2019).

Dentro de su actividad política, entre 1996 y 2000 fue colaborador del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entidad nacida en medio de la lucha por los desaparecidos en Guatemala. En México, militó en el movimiento obradorista y fue parte de los fundadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Integra el Comité Ejecutivo Nacional de esa organización y como tal fungió, entre 2015 y 2022, como secretario nacional de Derechos Humanos.

 

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