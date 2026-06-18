Sociólogo Carlos Figueroa Ibarra comparte su visión geopolítica actual con autoridades culturales venezolanas

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, se reunió en Caracas con el sociólogo guatemalteco-mexicano Carlos Figueroa Ibarra, un estudioso de procesos sociales y de fenómenos de violencia política en América Latina, con quien conversó sobre el panorama geopolítico actual y posibles iniciativas para el análisis crítico de ese contexto.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Nathael Ramírez

En el encuentro también participaron Sergio Guerra Vilaboy, presidente de honor de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe (ADHILAC) y autor de “Él es la revolución: Biografía política de Simón Bolívar”; la viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto; y el presidente de Monte Ávila Editores, Cósimo Mandrillo.

Figueroa Ibarra se encuentra en la capital venezolana a propósito del seminario “El imperialismo y América Latina en el momento actual”, que dictó entre el 15 y el 18 de junio en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos (Celarg). En la actividad, se analizó el valor estratégico de América Latina y el rol que juega Venezuela en ese escenario, entre otros temas.

El investigador es autor de seis libros y editor y coautor de otros 18 sobre violencia política en Guatemala y procesos políticos en América Latina, editados en México, Estados Unidos, Argentina y Guatemala. Además, ha publicado aproximadamente 80 capítulos de diversos libros y 120 artículos en revistas arbitradas e indexadas.

Ha sido profesor visitante en universidades latinoamericanas y estadounidenses, así como consejero a título individual del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre 2010 y 2014. Recibió el reconocimiento Profesor Investigador Emérito René Poitevin por FLACSO-Guatemala (2014) y el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala (2019).

Dentro de su actividad política, entre 1996 y 2000 fue colaborador del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entidad nacida en medio de la lucha por los desaparecidos en Guatemala. En México, militó en el movimiento obradorista y fue parte de los fundadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Integra el Comité Ejecutivo Nacional de esa organización y como tal fungió, entre 2015 y 2022, como secretario nacional de Derechos Humanos.