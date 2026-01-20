Programa radial del Iartes pidió la liberación de la pareja presidencial

La emisión 18 del programa radial “60 Minutos la Creación y lo Diverso”, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, trató el tema de los acontecimientos del 3 de enero de 2026, visto desde el sector cultural.

Texto: Prensa Iartes

El espacio radial del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes), conducido por los periodistas Nodelys Colmenares y Miltiño Ochoa, junto al artista visual, José Gregorio Castro, contó con la presencia del director del ente y productor ejecutivo, Zacarías García, y del filósofo, además trabajador del instituto, Obed Delfín.

“Cuando Estados Unidos invade un país, ellos buscan también imponer su falsa cultura, algo que Venezuela ya ha vivido desde la era colonial, pero que hoy es difícil que haya esa manera de colonizar debido al nacionalismo en las tradiciones venezolanas”, sostuvo Delfín.

García indicó que realizaran diversas actividades antiimperialistas en torno al triste hecho del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores; además, fustigó como vocero cultural el bombardeo del país, ordenado por el dirigente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Lo que hizo Trump fue un irrespeto a Venezuela; nosotros tenemos que mantenernos y hacer diferentes actividades culturales que ya se han estado planteando con el ministro Ernesto Villegas”, recalcó el dirigente del Iartes en el programa.

También, se resaltó el documento firmado por decenas de artistas plásticos en la sede del Iartes, respaldando al gobierno nacional y rechazando los actos ocurridos el 3 de enero. Se propuso una exposición hecha por los artistas afectados en sus residencias ese día, planteándose buscarlos y luego presentarlas en una sala de museo.

Esta fue la primera emisión con el nuevo canal de TikTok: @iartesradio.