Inscripción en el Salón Nacional de Arte “Elsa Morales” se extenderá hasta el 26 de julio 🗓

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) prorrogó la recepción de obras de los artistas plásticos venezolanos que aún no hayan podido oficializar su inscripción en el Salón Nacional de Arte “Elsa Morales” 2026. La nueva fecha límite es el venidero domingo 26 de julio de 2026.

Texto y Foto: Prensa FMN

El proceso de recepción de piezas e inscripción seguirá desarrollándose desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m. en los distintos centros de recepción. Entre ellos destaca la Galería de Arte Nacional (GAN), en la ciudad de Caracas. También hay centros dispuestos en Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Los lugares de recepción están detallados a través de las redes sociales, por la cuenta @salon.nacionaldelarte.

Las bases del concurso están disponibles en las cuentas de Instagram de las instituciones responsables, así como en las plataformas oficiales del MPPC ( Instagram: @minculturave) y la Fundación Museos Nacionales (FMN), a través de la cuenta Instagram: @fundacionmuseos.

Las distintas disciplinas permitidas son: dibujo, pintura, artes gráficas, video arte, instalaciones, artes del fuego, escultura, ensamblaje digital, arte sonoro, arte textil, fotografía, arte popular y arte del cuerpo.

Esta segunda edición del Salón Nacional de Arte “Elsa Morales” rinde homenaje a esta laureada artista y poeta venezolana, quien por décadas ha sido referente de las artes plásticas y las letras en toda Venezuela.