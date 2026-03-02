Daisy Gutiérrez celebra 50 años de trayectoria con la Orquesta Filarmónica Nacional: “Defender nuestra cultura es defender la soberanía del país”

La reconocida cantora cumanesa Daisy Gutiérrez, referente de la música oriental y pilar de la cultura venezolana, ofrecerá un concierto especial el próximo sábado 7 de marzo en la Sala Juan Azúo de la Casa del Artista, acompañada por la Orquesta Filarmónica Nacional. En entrevista concedida en el noticiero Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM, Gutiérrez compartió los detalles de esta presentación que conmemora sus cinco décadas de trayectoria artística, rinde homenaje a la mujer venezolana en su mes y reivindica la importancia de la cultura como expresión de soberanía. La periodista Angie Vélez condujo esta conversación con una de las voces más luminosas y comprometidas del país.

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

El noticiero Cultura al Día se vistió de gala y tradición para recibir a una de las figuras más emblemáticas de la música venezolana. Con más de cinco décadas entregadas a la canción necesaria y al rescate de la identidad, Daisy Gutiérrez llegó a los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM para conversar sobre un hito en su carrera: el concierto con el que celebrará sus 50 años de trayectoria, acompañada nada menos que por la Orquesta Filarmónica Nacional.

Un reencuentro con su casa

Desde el inicio, la emoción fue mutua. “Muchas gracias, de verdad para mí es inmenso el honor de estar de nuevo aquí en los micrófonos de Alba Ciudad”, expresó Gutiérrez. La cantora recordó con cariño que esta emisora fue su casa por un tiempo, cuando condujo un programa dedicado a la música popular tradicional venezolana llamado *Nuestros Valores*. “Siempre he estado muy ligada a esta emisora y a su trabajo, que por cierto los felicito porque todo el trabajo que hacen es excelente”, agregó.

Vélez destacó que la visita tenía un motivo muy especial: el concierto que marcará medio siglo de vida artística de la cumanesa.

50 años: Un concierto con la orquesta Filarmónica Nacional

“Quiero extender una gratísima y amorosísima invitación a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, a todo el pueblo de Caracas y los que puedan acercarse de ciudades aledañas”, anunció Gutiérrez. El concierto se realizará el sábado 7 de marzo a las 3:00 de la tarde en la Sala Juan Azúo de la Casa del Artista.

La cantora estará acompañada por la Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la dirección del maestro Rubén Capriles, y contará con la participación de destacados artistas invitados: Fabiola José, Amaranta Pérez, Alí Alejandro Primera y el poeta José Leonardo Riera.

El repertorio, explicó, estará dedicado fundamentalmente a la mujer, en el marco del mes de marzo. “Vamos a hacer nuestro homenaje a la mujer luchadora, la mujer trabajadora, esa mujer venezolana, latinoamericana, y que en todos los países del mundo se resiste a los embates de este sistema neoliberal fascista que prevalece actualmente en el mundo”, afirmó.

El papel fundamental de la mujer en la cultura venezolana

Aprovechando la cercanía del Día Internacional de la Mujer, Vélez consultó a Gutiérrez sobre la importancia de la mujer en la cultura del país. La respuesta fue una reflexión profunda sobre el rol femenino como transmisora de identidad.

“Es fundamental. En la mujer actualmente en el país reposa una responsabilidad muy grande. Somos seres de protección en el hogar, en la familia, en la sociedad. Nuestra mujer venezolana es la que está protagonizando en diversos escenarios de la vida política y social del país”, señaló.

Pero su mirada fue más allá de lo contemporáneo para situarse en lo ancestral y cotidiano: “En lo cultural, nosotras somos las reproductoras en muchos casos de todas esas experiencias culturales. Sembramos eso en nuestras familias, en nuestros niños. Cuando el niño nace, le cantamos una canción de arrullo y allí ya estamos impregnando a nuestro niño, a nuestra niña, de esa cultura que está en nosotros. Vamos reproduciendo lo que es la tradición, lo que nuestros ancestros nos han enseñado, los valores”.

Joyas del cancionero oriental en el concierto

Gutiérrez adelantó algunas de las piezas que formarán parte del repertorio, seleccionadas de sus discos y del cancionero tradicional oriental. Destacó un popurrí titulado *Gerencia de lo sencillo*, incluido en su cuarta producción musical, que reúne tres temas del maestro Luis Mariano Rivera: *El Lucerito*, *La Florecita* y *La Cerecita*. “Eso habla de la ternura del compositor”, explicó.

También sonará *Capitán Félix*, un vals del maestro margariteño Ibrahim Bracho, y *Festín Marino*, una diversión oriental del maestro Rafael Salazar. “Ahí tenemos varios temas que se los dejo para que vayan a disfrutarlos”, invitó.

Un hito acompañado por la magistralidad sinfónica

Se preguntó a la cantora qué siente al celebrar 50 años de trayectoria con el despliegue musical de la Orquesta Filarmónica Nacional. La respuesta fue de profunda gratitud y emoción.

“Imagínate, es un inmenso honor para mí estar acompañada por la música magistral que interpreta la orquesta. Para mí es un privilegio, un gran honor que agradezco a la Compañía Nacional de Música, esencialmente a su presidente, nuestro hermano Alejandro Primera, a su equipo, y también a la licenciada Karen Millán, viceministra de Cultura. Ellos han sido los que se montaron en esta tarea de lograr, de hacer, de materializar lo que nos proponíamos”.

Aunque no es la primera vez que Gutiérrez comparte escenario con la Filarmónica —recordó una serenata al Libertador en 2015 con un grupo de voces femeninas—, este concierto tiene un carácter especial. “Ahora vamos a estar en este rol mucho más significativo para mí, en el sentido del compromiso de que celebramos los 50 años de camino. No es cualquiera que puede decir ‘bueno, 50 años y Daisy todavía está ahí'”.

Cultura y soberanía: Un vínculo indisoluble

La cantora aprovechó la entrevista para compartir su visión sobre el papel de la cultura en el momento actual del país. “Me siento muy alegre, muy feliz de poder estar acá y compartir con todos los venezolanos la alegría que me da haber arribado a este aniversario, todavía con mi compromiso social, con mi compromiso con mi patria, con ese compromiso de contribuir en algo con mi canto”.

Gutiérrez definió su misión artística con claridad: “Que los poetas y cultores creadores de este país, a través de mi canto, puedan llegar al público a disfrutar y a sentir el mensaje que sentimos que es necesario hacer llegar. Uno de mis compromisos es tratar de contribuir en algo con el crecimiento de la gente, de la espiritualidad de nuestro pueblo, el fortalecimiento de lo nuestro, el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los venezolanos, ese amor por la patria tan necesario, sobre todo en estos tiempos que nos están tocando vivir”.

Y concluyó con una afirmación contundente: “Yo siento, creo, opino, que la cultura venezolana, la defensa de la cultura venezolana, de la tradición, de lo popular, de lo que son nuestras raíces identitarias, también forman parte de lo que es la soberanía de nuestro país. Por eso es tan fundamental”.

Invitación abierta al pueblo

Para quienes deseen asistir, el concierto es con entrada gratuita y abierto a todo público. Las coordenadas son:

Fecha: Sábado 7 de marzo

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Sala Juan Azúo, Casa del Artista (entre la salida del Metro Colegio de Ingenieros y la Mezquita, en Quebrada Honda)

“Los invito a todos para que lo disfruten. Imagínate, los 50 años no se cumplen todos los días. Esta conjunción de esfuerzos y de voluntades que van a estar expresadas allí, y esas emociones que van a estar reinando, tampoco se disfrutan todos los días. No es un concierto cualquiera, es un concierto único, especial en su carácter fundamental. Desde lo más profundo del corazón, los invito”, concluyó Gutiérrez.

Una celebración para la memoria y el futuro

Vélez cerró la entrevista agradeciendo la visita y renovando el reconocimiento a una trayectoria que es patrimonio de todos los venezolanos. “Muchísimas gracias, Daisy, por compartir con nosotros estos 50 años de vida artística y por seguir siendo esa voz que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos”.

Daisy Gutiérrez, la cantora cumanesa, referente de la música oriental, pilar de la cultura venezolana, se despidió con la misma calidez y compromiso con los que ha recorrido el país durante medio siglo: con la certeza de que la cultura es soberanía y de que su canto seguirá siendo, por muchos años más, un faro de identidad para Venezuela.