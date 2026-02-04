Miriam López: Tejer identidad y resistencia con retazos de historia

Con más de 40 años de oficio, la muñequera y educadora popular Miriam López plasma en sus creaciones los héroes patrios y la memoria cultural, transformando la tradición familiar en un acto de empoderamiento comunitario.

Alba Ciudad (Entrevista: Angie Vélez / Texto: Jorge Pinillos / Fotos: Luigino Bracci)

Escucha la entrevista aqui:

En entrevista del noticiero “Cultura al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista, Angie Vélez, profundizó en el mundo de la muñequería tradicional con Miriam López, una artesana cuya vida y obra son un testimonio vivo de la evolución de este oficio, desde el juego infantil hasta su reconocimiento como patrimonio cultural de la nación.

Una herencia de más de cuatro décadas: de la aguja de la madre al empoderamiento colectivo

El camino de Miriam López comenzó en la infancia, guiado por las manos de su madre. Lo que inició como un simple juego—muñecas hechas para que una niña disfrutara—se transformó en una vocación de vida.

“Aprendí este oficio por mi mamá… cuando ya tuve como 11 años y pude agarrar un hilo y una aguja, ella me enseñó. Desde allí empecé hace más de 40 años”, relató López.

Un punto de inflexión en su trayectoria fue su traslado a Boca del Río, en la Isla de Margarita, hace unos 35 años. Allí, su arte se transformó y ganó un nuevo significado con el proceso revolucionario: “Cuando llegó la presencia de nuestro Comandante Hugo Chávez que transformó todo, allí yo valoré de verdad lo que es mi trabajo, lo que es mi nación, mi patria”.

Hoy, Miriam se define como educadora popular, impartiendo talleres en diversas comunidades a través del Sistema Nacional de Culturas Populares, organismo del Estado que ha respaldado su labor de difusión y enseñanza.

Muñecas que narran la patria: de Miranda y Bolívar a la pareja presidencial

Para Miriam López, las muñecas son un vehículo poderoso para contar la historia y reforzar la identidad. En su trabajo, los héroes patrios ocupan un lugar central.

“Eso es lo que quiero transmitir… nuestra historia patria. Muchas cosas se pueden contar a través de las muñecas”, afirmó, mostrando piezas dedicadas a Francisco de Miranda, Simón Bolívar a caballo y Zobeyda Jiménez, la muñequera mayor homenajeada en el Día Nacional.

Su obra también aborda figuras contemporáneas, como la pareja presidencial (el presidente, Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores), una pieza que ha tenido amplia circulación en redes sociales y que forma parte de la exposición actual en la Galería de la Red de Arte de la Plaza Bolívar.

Técnica, materiales y un ingrediente esencial: el amor

López detalló la evolución en los materiales y técnicas. Aprendió con el método tradicional del saquito, rellenado con retazos de tela que dotaban a la muñeca de una textura única. Hoy, combina esa tradición con materiales como algodón sintético para piezas más ligeras y aptas para niños, y promueve el uso de materiales reciclados en sus talleres, especialmente para muñecas pequeñas como las abayomi o las de rollito.

Resaltó la importancia de la seguridad en los juguetes infantiles—evitando botones o pinturas tóxicas—y la pulcritud en el acabado. Pero, sobre todo, subrayó el componente emocional indispensable: “Tienes que estar siempre contenta, amorosa. Las muñecas toman la personalidad de la persona que la está haciendo… ese es el ingrediente especial para que tengan vida”.

El oficio como acto de resistencia y siembra de patria

Al preguntarle sobre el empoderamiento comunitario, Miriam López conectó directamente el quehacer de las muñequeras con la resiliencia nacional.

“Ahorita, con toda esta situación que está pasando en nuestro país, nosotros nos sentimos súper identificadas y tenemos que seguir el movimiento y seguir aportando a nuestro país a través de nuestras muñecas”, declaró.

Celebró con emoción el decreto presidencial que instaura el Día Nacional de la Muñeca de Trapo, un reconocimiento que contrasta con el pasado: “Antes una muñequita de trapo… no era tomada en cuenta. Y ahora se hacen unas bellezas… y han estado en todas las galerías”.

Invitación a talleres y a la exposición en la Plaza Bolívar

Miriam López extendió una cordial invitación al público a conocer su trabajo y el de sus colegas:

– Talleres: Se realizan en escuelas y comunidades, coordinados a través de la **Red de Arte** y el Sistema Nacional de Culturas Populares. Recientemente, se han impartido en espacios como el Fuerte Tiuna.

– Exposición: Una muestra colectiva de muñequeras de todo el país se encuentra en la Galería de la Red de Arte, en la Plaza Bolívar, abierta al público desde las 10:00 a.m.

Su mensaje final fue un llamado a la perseverancia y a la siembra cultural: “Tenemos que seguir adelante… y siempre sembrar, sembrar patria a través de lo que sabemos hacer. Yo lo hago a través de la muñeca, y me expreso. Y es muy bonito”.

Con sus manos, Miriam López no solo cose retazos de tela, sino también pedazos de historia, amor y resistencia, contribuyendo a tejer el amplio y colorido tapiz de la cultura popular venezolana.