Asiste al concierto “Margariteña” en la Biblioteca Nacional de Venezuela este domingo 🗓

 • 0 Comentarios

Este 22 de febrero se realizará en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela (BNV) el Concierto Sinfónico “Margariteña”, del maestro Inocente Carreño.

Señala la nota de prensa que la sala Juan Bautista Plaza será el escenario ideal para que nuevamente tengamos la oportunidad de disfrutar de esta hermosa composición que ejecutará la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela bajo la batuta del maestro invitado José José Giménez. Están invitados a esta actividad este domingo 22 de febrero a las 11 de la mañana. Entrada Libre.

🔺Concierto: MARGARITEÑA
🔺Fecha: Domingo 22 de Febrero de 2026
🔺Hora: 11:00 a.m.
🔺Lugar: Sala Juan Bautista Plaza. Biblioteca Nacional de Venezuela. Bulevar Panteón

Repertorio:

  1. F. Schubert: Sinfonía No. 5 en Si bemol Mayor
  2. J. B. Plaza: “El Picacho Abrupto”
  3. I. Carreño: Glosa Sinfónica “Margariteña”
El domingo 22 de febrero de 2026
Agenda Cultural

Orquesta Filarmónica Nacional realiza audición para viola fila

febrero 20, 2026

Orquesta Filarmónica Nacional dio inicio a la temporada 2026 con concierto en la Biblioteca Nacional

febrero 1, 2026

Con doble tanda musical inician la Orquesta Típica Nacional y la Orquesta Filarmónica Nacional este 2026

enero 29, 2026

La Orquesta Filarmónica Nacional celebró la Navidad con un gaitazo en el Teatro Municipal

diciembre 20, 2025

La Orquesta Filarmónica Nacional celebrará su tradicional Gaitazo Filarmónico el 19 de diciembre

diciembre 14, 2025

Personas con discapacidad visual podrán acceder a más de 25.000 nuevos libros en la Biblioteca Nacional

noviembre 12, 2025

Biblioteca Nacional inauguró exposición “Patrimonio de Fe y Esperanza: Huellas del Dr. José Gregorio Hernández”

octubre 19, 2025

Magnífico cierre de temporada ofreció la Orquesta Filarmónica Nacional en la sala José Félix Ribas del TTC

julio 15, 2025

Egipto y Venezuela fortalecen vínculos culturales en la antesala de la Filven 2025

julio 1, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios