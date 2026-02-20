Asiste al concierto “Margariteña” en la Biblioteca Nacional de Venezuela este domingo 🗓

Este 22 de febrero se realizará en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela (BNV) el Concierto Sinfónico “Margariteña”, del maestro Inocente Carreño.

Señala la nota de prensa que la sala Juan Bautista Plaza será el escenario ideal para que nuevamente tengamos la oportunidad de disfrutar de esta hermosa composición que ejecutará la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela bajo la batuta del maestro invitado José José Giménez. Están invitados a esta actividad este domingo 22 de febrero a las 11 de la mañana. Entrada Libre.

🔺Concierto: MARGARITEÑA

🔺Fecha: Domingo 22 de Febrero de 2026

🔺Hora: 11:00 a.m.

🔺Lugar: Sala Juan Bautista Plaza. Biblioteca Nacional de Venezuela. Bulevar Panteón

Repertorio: