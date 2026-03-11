Hermanas Querales presentan “Presentimiento”: Un canto de esperanza desde el legado de Un Solo Pueblo

En una cálida entrevista para el programa “Guasangueando”, conducido por Óscar Lista, transmitido por Alba Ciudad 96.3 fm las hermanas Isabella y Ligia Elena Querales compartieron los detalles de su más reciente producción musical titulada “Presentimiento”. Las hijas del maestro Ismael Querales, fundador de la icónica agrupación Un Solo Pueblo, conversaron sobre este nuevo tema que surge como un mensaje de fe y resiliencia en medio de la adversidad.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Óscar Lista / Fotos: Paola Pertuz

Escucha la entrevista aquí:

Un mensaje de esperanza en tiempo de salsa

Durante la transmisión del pasado lunes a las 5 de la tarde, las talentosas herederas de una de las sagas musicales más importantes de Venezuela hablaron sobre “Presentimiento”, un tema que han trabajado junto a los reconocidos artistas Ernesto Figueroa y Akilín, bajo la producción musical de Piki Figueroa.

Las Querales Ft Akilin & Ernesto - Presentimiento (Video Oficial)

La canción, cuyo coro principal entona “Lo vamos a lograr / hay un presentimiento”, nace como una respuesta artística a los difíciles momentos que ha atravesado el país. Según explicaron las hermanas durante la entrevista, el tema es una salsa que busca sanar heridas y, a la vez, invitar al baile y la celebración de la vida. “Es un llamado a la esperanza”, expresaron, destacando que la letra reivindica la paz, el trabajo y la organización popular como motores para salir adelante.

Un legado musical que florece

Isabella y Ligia Elena no son las únicas artistas de la familia. Completan “la queralera” sus hermanas mayores Marisela y Amanda, todas herederas del profundo conocimiento de la música de tradición venezolana transmitido por su padre, Ismael Querales.

El apellido Querales está intrínsecamente ligado a la historia musical del país, siendo su tío Jesús Querales director y fundador de Un Solo Pueblo, agrupación creada en 1976 que se convirtió en un referente indispensable de la investigación y difusión de las tradiciones culturales venezolanas.

¿Quiénes son las hermanas Querales?

Las hermanas Querales crecieron en un entorno profundamente musical en Caracas. Son hijas de Ismael Querales, bandolista llanero y miembro fundador de Un Solo Pueblo, y de Zorena Valdivieso, destacada solista de la misma agrupación . Este ambiente familiar las impulsó desde muy pequeñas a desarrollar su talento artístico.

Marisela Querales, la hermana mayor, es una reconocida cantante, compositora y arreglista. Inició su carrera desde niña y a los cinco años ya componía sus primeras canciones. Formó parte del grupo juvenil Zaranda y es integrante activa de Un Solo Pueblo, con la que ha recorrido el país y representado a Venezuela en escenarios internacionales de Colombia, Estados Unidos, Argentina y Cuba . Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras como María Rodríguez “La voz de Cumaná”, Cecilia Todd, Gualberto Ibarreto y Francisco Pacheco, así como participación en producciones ganadoras de premios como “Cantadurias” en 2007 .

Amanda Querales, por su parte, también viene del legado de Un Solo Pueblito y Zaranda, consolidándose como otra de las voces ejemplares de esta dinastía musical .

Isabella y Ligia Elena Querales, las hermanas menores y protagonistas de esta nueva producción, continúan el camino trazado por sus mayores, uniendo sus voces a nuevos talentos para llevar un mensaje de actualidad sin perder la esencia de la música tradicional venezolana.

Una carrera en ascenso

Durante la conversación con Óscar Lista, las artistas también adelantaron que “Presentimiento” es solo el comienzo de una serie de proyectos que buscan consolidar su propuesta musical, la cual fusiona la salsa con los ritmos tradicionales que llevan en la sangre. La canción, que ya está disponible en plataformas digitales, promete convertirse en un himno de optimismo para quienes creen en el poder transformador de la cultura.

“Presentimiento” no solo representa su crecimiento artístico, sino también la continuidad de un legado que, como bien dice su canción, tiene la certeza de que lo van a lograr. Para los seguidores de la música venezolana y las nuevas generaciones, la propuesta de Isabella y Ligia Elena Querales es una invitación a disfrutar de momentos tanto en la cercanía del afecto como en la distancia de las dificultades, con la convicción de que el tiempo dirá hasta dónde llega este prometedor proyecto musical.