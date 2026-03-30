El cielo caraqueño se colmó de color y alegría con el 5to Festival de Papagayo

El cielo del oeste caraqueño se transformó este sábado 28, en un lienzo vibrante durante la exitosa celebración del 5° Festival de Papagayos, una jornada que desbordó tradición y alegría en los espacios del parque Alí Primera. El evento, que alcanzó su punto máximo de asistencia con más de 1000 niños, niñas y adolescentes, se consolidó como un espacio de encuentro intergeneracional donde el viento y la creatividad fueron los grandes protagonistas del atardecer en la parroquia Sucre.



Esta fiesta del color fue el resultado de una impecable sinergia institucional entre el Gobierno de Caracas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura. Ambas instancias unieron esfuerzos para garantizar una logística que permitió el disfrute pleno de la comunidad, destacando especialmente la participación de 50 núcleos de Colmenitas Bolivarianas provenientes de diversas parroquias capitalinas. Estos pequeños grandes artistas no solo elevaron sus cometas, sino que contagiaron con su energía y disciplina cada rincón del parque, demostrando la fuerza del semillero cultural de la ciudad.

El ambiente festivo estuvo marcado por el ritmo de los pasacalles y las alegorías, que cobraron vida gracias al despliegue escénico de Ensalada Musical y la Agrupación Tanteo, quienes convirtieron las caminerías en un escenario de movimiento constante. La banda sonora de la tarde fue igualmente diversa y emocionante, contando con las presentaciones de RTF Ensamble, la potente voz de Greily Figueredo y la lírica constructiva de Rap sin Groserías, logrando una atmósfera musical que puso a bailar a los presentes mientras los papagayos danzaban en las alturas.

La formación y el rescate de lo afirmativo venezolano tuvieron su espacio en una serie de talleres que mantuvieron a la juventud concentrada y entusiasta. De la mano de destacados cultores, los participantes exploraron el arte del macramé con Dana Navas y la confección de muñequería tradicional junto a Lérida Ortega. Asimismo, la inventiva se hizo presente con los “Lentes Locos” de Sara Escalona, mientras que Alfredo Escalona compartió los secretos técnicos para dominar la perinola.

Al cierre de la jornada, el balance fue de una Caracas que se reconoce en sus raíces, celebrando con éxito una actividad que reafirma el compromiso de seguir construyendo paz a través de nuestras tradiciones.