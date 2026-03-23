“Vivan los títeres”: Casa del Artista inaugura Cátedra Libre con taller permanente y celebra el Día Mundial con un llamado a la paz

El maestro titiritero Julio Murillo y la coordinadora de formación de la Casa del Artista, Virginia Gallardo, anunciaron en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM la apertura de una cátedra permanente de teatro de títeres a partir del lunes 23 de marzo. La iniciativa, que coincide con la celebración del Día Mundial del Títere (21 de marzo) y el Año del Títere por la Paz (2026), contará con la participación de reconocidos maestros que impartirán diversas técnicas como guante, varilla, marionetas y títeres de dedo, dirigidas a todas las edades.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Juan Cano – Ismel Díaz

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En el marco de la celebración del Día Mundial del Títere, que se conmemora cada 21 de marzo, en el noticiero Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM y conducido por la periodista Oriana Chirinos, recibió a dos destacados representantes del mundo titiritero venezolano: el maestro Julio Murillo, reconocido titiritero y cuentacuentos, y Virginia Gallardo, coordinadora de formación de la Fundación Casa del Artista. Juntos anunciaron la apertura de una Cátedra Libre y Permanente de Teatro de Títeres, un espacio formativo que busca preservar, promover y generar relevo en esta ancestral disciplina.

“Vamos a iniciar con nuestra cátedra libre y permanente del teatro de títeres en la Casa del Artista. El maestro Julio Murillo va a dar apertura todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Vamos a recibir a todo aquel que quiera acercarse al mundo de los títeres”, anunció Gallardo al inicio de la conversación.

Un taller integral con múltiples técnicas

La cátedra, que se realizará todos los lunes de 2:00 a 4:00 p.m. en la sede de la Casa del Artista (piso 4), se concibe como un espacio integral donde los participantes no solo aprenderán a construir títeres, sino también a manipularlos y a desarrollar dramaturgia para ellos. La propuesta incluirá la participación de diversos maestros invitados, cada uno especialista en una técnica diferente.

“Todos los lunes vamos a tener un maestro titiritero diferente, técnicas diferentes. Porque todos los títeres no se elaboran con una sola técnica. Tenemos diversidad de técnicas y de materiales”, explicó Gallardo.

El maestro Julio Murillo detalló las técnicas que se abordarán en las primeras sesiones:

– Títere de guante tradicional (a cargo de Murillo): “Es como el inicio, lo más fácil, es lo que siempre hacemos de juego de niño. Nos permite acercarnos a esa experiencia que ya traemos desde niño”.

– Títeres de varilla y otras técnicas (a cargo de Elías Carrillo, profesor del Pedagógico de Caracas con más de 47 años de experiencia)

– Marionetas o títeres de hilo (a cargo de Gabimar Marielena Molina)

– Títeres de dedo y títeres con reciclaje*(a cargo de Teresita Barrios), especialmente dirigido a maestras de preescolar.

El títere como herramienta educativa y terapéutica

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue la reflexión sobre el valor pedagógico y social del títere. Murillo explicó que esta disciplina contiene los tres elementos fundamentales para el aprendizaje: lo visual (para que se vea), lo auditivo (la voz y la narración) y lo sinestésico (la interacción entre el títere y el público).

“Tenemos una herramienta importantísima en el títere en lo que es la educación, en la formación, sobre todo la formación ciudadana. No es nada más la educación formal, sino la educación que tiene que ver con la comunidad, con cómo es el trato con la gente, cómo debe ser el ciudadano, la moral, las buenas costumbres”, afirmó Murillo.

Además, destacó el potencial del títere como recurso terapéutico. “El títere es una herramienta que nos ayuda inclusive a la terapia. El títere de terapia es una manera también de trabajar con los títeres. Ese elemento que pareciera animado, pero que con el alma del titiritero lo hacemos vivo”.

2026: Año del Títere por la Paz

Durante la entrevista, los invitados hicieron referencia a una declaratoria internacional de gran relevancia. “El año pasado se decretó el año mundial de los títeres por la paz, motivado a las agresiones que han habido incluso contra Venezuela y las que están ocurriendo en el Medio Oriente. Se decretó nuevamente este año, el 2026, como el año del títere por la paz”, señaló Murillo.

En este contexto, el titiritero enfatizó la naturaleza pacífica de su oficio: “Los titiriteros somos personas de paz y los títeres están hechos para la paz. Los títeres no están hechos para la agresión, no están hechos para la invasión. Ellos invaden de alegría, invaden de felicidad. Ellos no están sino con la paz”.

UNIMA y el reconocimiento del títere venezolano

Virginia Gallardo aprovechó el espacio para hablar sobre UNIMA (Unión Mundial de la Marioneta) , la organización internacional que agrupa a los titiriteros de más de 120 países y que fue fundada en 1929 en la ciudad alemana de Baden-Baden, en la Selva Negra, región vinculada históricamente con la colonia tovara en Venezuela.

“Venezuela está desde el 2018 ininterrumpidamente llevando trabajos”, afirmó Gallardo, quien además destacó que en el último congreso mundial se logró reunificar UNIMA Latinoamérica, integrando a los países de habla hispana y portuguesa. Como parte de esta labor, la organización trabaja en la nominación de patrimonios venezolanos para darles el reconocimiento que merecen.

Certificación y muestra final: El compromiso con el legado

Gallardo recordó que la Casa del Artista ya ha dado pasos importantes en el reconocimiento de los titiriteros. “El año pasado y hace dos años dimos la primera certificación de saberes empíricos a los titiriteros. Eso fue un logro de la Casa del Artista: reconocer estas manifestaciones, estas disciplinas que quizás están un poquito de bajo perfil”.

Entre los titiriteros certificados se encuentran la propia Teresita Barrios y el maestro Julio Murillo. Este año, la Casa del Artista espera otorgar nuevas certificaciones y, como parte de la cátedra, realizar una muestra final donde los participantes puedan exhibir lo aprendido.

La dramaturgia del títere: Claridad y tradición

Consultados sobre el proceso de creación dramatúrgica, Murillo explicó que la dramaturgia del títere es radicalmente diferente a la del teatro de actores. “En el títere, el muñeco que es bueno es bueno, muy bueno, y el que es malo es muy malo. Porque el teatro de títeres está dirigido para niños y si la influencia se genera con dudas, vamos a tener un enredo total”.

Como ejemplo, mencionó la tradición venezolana de Tío Tigre y Tío Conejo. “Tío Conejo es un señor muy süpicaz, muy echador de broma, pero es bueno. Tío Tigre es malo, malo en el extremo de ser malo. Eso lo tenemos dentro de nuestras mismas comunidades”.

Finalmente, hizo un llamado a los nuevos dramaturgos: “La invitación a participar de estos talleres es para aquellos maestros que quieran desarrollar la dramaturgia nueva del títere: lo temático, la paz, la convivencia, el no a la guerra, el luto, la migración… estos temas que son álgidos, son neurálgicos, y que a través del títere es una herramienta que nos ayuda”.

Coordenadas para participar

La Cátedra Libre y Permanente de Teatro de Títeres se realizará todos los lunes de 2:00 a 4:00 p.m. en la Fundación Casa del Artista, ubicada en el piso 4, frente al Colegio de Ingenieros, al lado de la sede principal del Sistema Nacional de Orquestas (Quebrada Honda, Caracas).

Los interesados pueden inscribirse de forma presencial o solicitar información a través de los teléfonos:

– 0424-1606122

– 0412-8569144

El taller está abierto a todas las edades y no requiere conocimientos previos. Como cierre de la entrevista, los títeres “Maestra Rosita” y “Gusana” se despidieron con una invitación que resume el espíritu de la iniciativa: “Vivan los títeres, que vivan, que vivan”.