“Más armonía, seguimos cantando”: Trovafest 2026 arranca su gira nacional este 21 de marzo con dos conciertos en Aragua y nuevos talentos regionales

Oriana Ramos, cantautora y una de las voces del movimiento, anunció en el noticiero Cultura al Día los detalles de la segunda edición del Trovafest, que este año alcanzará los 24 estados del país, incluyendo Amazonas y Delta Amacuro, con un formato renovado y convocatoria abierta para artistas de todos los géneros musicales.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

Con la consigna de llevar “más armonía” a cada rincón del país, el Trovafest Venezuela 2026 inicia este sábado 21 de marzo su segunda gira nacional. Así lo anunció la cantautora Oriana Ramos, originaria de Cumanacoa y una de las organizadoras del evento, durante una entrevista en el noticiero Cultura al Día**, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM y conducido por la periodista Angie Vélez.

“Muchas gracias al maravilloso equipo humano de Alba Ciudad, que hace posible estar en estos espacios para difundir todas estas informaciones necesarias e importantes, sobre todo en estos tiempos donde la cultura es la paz, donde la música nos abraza”, expresó Ramos al inicio de la conversación.

Un salto cualitativo: De la prueba piloto a la madurez organizativa

La cantautora explicó las diferencias fundamentales entre la gira “Pueblo a Pueblo” de 2025 y esta nueva ruta. “El año 2025 fue todo una prueba, un reto logístico importantísimo”, señaló. “Tuvimos ciertas situaciones donde no sabíamos cómo manejar algunas cosas… La diferencia con este año es que hay quizás más madurez en el hecho de cómo técnicamente podemos trabajar, cómo podemos organizarnos mejor y cómo logramos que exista un equilibrio casi perfecto para que puedan integrarse todos los trovadores y trovadoras del país” .

Según informó William Alvarado, vocalista de Dame Pa’ Matala y también promotor del festival, para 2026 se estrenará un nuevo formato con dos grupos simultáneos desplegados en el territorio para lograr un mayor alcance . Entre los integrantes nacionales que forman parte de esta gira se encuentran Alí Alejandro Primera, Sandino Primera y la propia Oriana Ramos .

Cobertura total: Amazonas y Delta Amacuro se suman al mapa

Uno de los anuncios más significativos de la entrevista fue la confirmación de que este año el festival llegará a los dos estados que quedaron pendientes en 2025. “El año pasado visitamos veintidós estados. No pudimos estar en Delta ni Amazonas”, recordó Ramos. “Vamos a estar este año en Delta y Amazonas… Vamos a dedicarle dos conciertos al estado Amazonas y Delta este año 2026”.

En 2025, el Trovafest recorrió más de 70 municipios, 16 universidades y logró congregar a más de 300 agrupaciones en apenas cuatro meses, según datos de sus organizadores . La gira incluyó presentaciones en espacios no convencionales como plazas, conchas acústicas, calles cerradas y urbanismos, siempre con una alta participación comunitaria .

Convocatoria abierta: El correo como plataforma para el talento emergente

Ramos detalló el mecanismo de selección para los artistas locales que deseen sumarse a las presentaciones en sus regiones. “Este año estamos incluyendo eso, porque ya el año pasado tuvimos una participación masiva importante”, explicó. “Vamos a tener también esas nuevas propuestas, propuestas jóvenes, propuestas frescas”.

La convocatoria permanece abierta a través del correo electrónico disponible en el perfil de Instagram @trovafestvzla. Los interesados pueden postular su proyecto musical sin necesidad de tener videoclip. “Si tienes una canción que defiende la naturaleza, eres parte de Trovafest. Si tienes una canción que habla sobre el amor, sobre los buenos valores, eres parte del Trovafest”, enfatizó la cantautora, dejando claro que no hay restricciones de género musical. “Puede ser en reguetón, puede ser en salsa, puede ser en merengue, puede ser en hip-hop, puede ser en trap… Lo importante es lo que dices en esta canción” .

“Más Armonía”: La canción que inspira la gira 2026

Durante la entrevista, se escuchó de fondo la canción promocional de esta edición, titulada “Más Armonía”, una producción de finales de 2025. “Preocupados y ocupados en cómo está el hecho social político en el país y en el mundo, desde esta trinchera Trovafest queremos llevar ese mensaje. Es el llamado a la armonía, es el encuentro”, explicó Ramos. “En este momento tan complicado que está viviendo el mundo con las guerras, desde Trovafest decimos: más armonía, seguimos cantando”.

Actividades formativas: La reflexión como semilla de nuevas canciones

Más allá de los conciertos, el Trovafest incorpora un componente formativo y de intercambio con las comunidades. “Cuando estamos en el territorio, hacemos esa conversa con los cultores, con los que tienen mucho rato haciendo música y hablamos un poco de su realidad en ese espacio”, señaló Ramos. “Hacemos reflexiones, de ahí salen canciones, salen poesías, y tenemos una plataforma donde queremos que eso se logre llevarlo a otros espacios”.

Programación de arranque: Aragua recibe el primer fin de semana

Oriana Ramos detalló las primeras fechas confirmadas:

Sábado 21 de marzo: Maracay, en la Coromoto (Museo Mural)

Domingo 22 de marzo: Base Aérea Libertador, Palo Negro (municipio Libertador del estado Aragua)

Fin de semana siguiente (28 y 29 de marzo): Estado Miranda (Carrizal, Los Teques y Guarenas)

A partir del 10 de abril: Estado Carabobo

Culminación de la primera etapa: 19 de abril en Yaracuy

Segunda etapa (desde el 24 de abril): Lara, Trujillo, Mérida, Barinas, hasta el 19 de mayo

Un mensaje de encuentro y esperanza

Al cierre de la entrevista, Ramos compartió una reflexión inspirada en una frase de Alí Primera: “La invitación es de que si crees que debes decir algo, como decía Alí: ‘Échala, tu palabra contra quien sea de una vez. Así sientas que rompe nubes, échala. La palabra por dentro quema y te da sed, que es mejor perder el habla que temer hablar’. Vamos a decir lo que pensamos, lo que creemos y lo que queremos aportar, sobre todo en lo positivo, a este planeta que tanto lo necesita”.

Para más información sobre fechas, artistas participantes y postulaciones, los interesados pueden seguir la cuenta de Instagram @trovafestvzla y estar atentos a la publicación de los flyers por estado.