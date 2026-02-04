El Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf) cumple 23 años fortaleciendo la democratización de la imagen y la formación fotográfica

El Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf), institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, celebra este mes su 23° aniversario reafirmando su misión fundacional: promover la descolonización de la imagen y fomentar la inclusión social a través del acceso universal al arte y la técnica fotográfica.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Mpp. Cultura/ Cenaf / Fotos: Cenaf

Orlando Ugueto, presidente del Cenaf y destacado periodista y reportero gráfico con más de cinco décadas de trayectoria, enfatizó que estos principios han guiado la gestión de la institución. “Cumplimos 23 años de trabajo ininterrumpido, sosteniendo las bases con las que fue creado el Cenaf: la descolonización de la mirada y la inclusión social. Este ha sido el norte de nuestra gestión desde el 2018”, señaló Ugueto en un balance de los logros institucionales.

El directivo también destacó que para la comunidad del Cenaf es un honor celebrar este aniversario en el marco de la conmemoración histórica del 4 de Febrero de 1992, gesta liderada por el Comandante Hugo Chávez junto a patriotas civiles y militares.

Formación gratuita y expansión nacional

Uno de los pilares fundamentales del Cenaf es su oferta formativa gratuita y abierta a todo el pueblo. En 2025, más de 6.000 personas recibieron certificación en diversos cursos y talleres. “Nuestras actividades formativas, incluidos los talleres y las cayapas fotográficas, son completamente gratuitas”, afirmó Ugueto.

La institución cuenta con sedes en Caracas, Anzoátegui, Barinas, Miranda, Cojedes, La Guaira y Carabobo, lo que ha permitido ampliar su alcance y fortalecer su presencia en todo el territorio nacional.

Logros y proyecciones para 2026

Entre los principales éxitos de su gestión, Ugueto resaltó la continuidad de programas de formación en historia y técnica fotográfica, crónica visual, reporterismo gráfico, fotografía básica, manejo de cámara, fotografía con celulares y edición digital. También se mantendrán iniciativas como la fabricación de visores fotográficos para niños y niñas de comunidades.

Además, se continúa impulsando la revista Revelado, galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2024 en la mención Imagen Gráfica. En diciembre de 2025, se lanzó una edición especial digital de 104 páginas que compila los primeros 12 números de la publicación, disponible de forma gratuita.

Cifras que reflejan impacto

Durante 2025, el Cenaf realizó:

230 talleres de formación, beneficiando a 5.705 personas.

15 cursos especializados, con 450 participantes.

40 eventos fotográficos, con asistencia de 1.639 personas.

6 exposiciones, alcanzando a 3.417 asistentes.

En el ámbito digital, la institución registró 3.248 publicaciones en redes sociales, con 84.984 interacciones y más de 5.500 nuevos seguidores.

A 23 años de su creación, el Cenaf se consolida como un espacio dedicado a democratizar la imagen, formar miradas críticas y contribuir a la construcción de una identidad visual propia, siempre en sintonía con los valores culturales y sociales de Venezuela.