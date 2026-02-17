A través del Sistema Patria se inició consulta laboral

Su elaboración y diseño fue anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, el 9 de febrero, “para escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras, que están ahorita en pleno proceso de la constituyente laboral”.

Texto: Diario VEA

Con la finalidad de conocer la realidad laboral en Venezuela y como punto de partida para mejorar las condiciones de todos los trabajadores y las trabajadoras del país, a través de la Plataforma del Sistema Patria se dio inicio a una consulta laboral.

Sobre esa nueva modalidad el pasado 9 de febrero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, anunció que se estaba elaborando la encuesta por el Sistema Patria “para escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras, que están ahorita en pleno proceso de la constituyente laboral”. En esa oportunidad detalló que en su diseño se tomarían en cuenta opiniones de trabajadores y trabajadoras, captadas a través de encuestas en el Sistema Patria. «Vamos a escribir, a organizar y a diseñar un modelo laboral».

El anuncio presidencial fue realizado por Delcy Rodríguez Gómez, desde la planta procesadora de Alimentos Río de Oro (L’Prado), ubicada en el estado Miranda, reiterando que la consulta era «para conocer sus opiniones, sus condiciones laborales, para ver el respeto a sus derechos como trabajadores y trabajadoras. Lo vamos a hacer a través del Sistema Patria, así que pendientes, trabajadores del país que están en constituyente laboral”.

Efectivamente el Sistema Patria habilitó una sección denominada sección «Consulta Laboral», para conocer las condiciones reales de la clase trabajadora. El novedoso formulario se genera automáticamente una vez que el usuario ingresa a la dirección electrónica www.patria.org.ve.

El sondeo de opinión no se limita exclusivamente a empleados públicos. También están convocados trabajadores del sector privado, independientes y por cuenta propia.

