Miguel Issa, Premio Nacional de Cultura mención Danza: “Lo importante es permanecer, seguir con disciplina y constancia”

El coreógrafo y bailarín Miguel Issa, galardonado con el Premio Nacional de Cultura 2026 en la mención Danza, conversó en exclusiva en el noticiero Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Isa reflexionó sobre los inicios de su carrera, su particular metodología de creación, la importancia de la dramaturgia del movimiento y los múltiples proyectos que emprenderá en 2026, entre ellos un cortometraje inspirado en su infancia, dos unipersonales, un podcast y la dirección de la ópera Lucia di Lammermoor. La entrevista, conducida por la periodista Oriana Chirinos, ofreció un recorrido íntimo por la vida y el pensamiento de uno de los creadores escénicos más versátiles y respetados de Venezuela.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Escucha la entrevista aqui:

Miguel Issa, recién galardonado con el Premio Nacional de Cultura mención Danza. Con una sonrisa que denotaba emoción y gratitud, el coreógrafo y bailarín se conectó con la audiencia de Alba Ciudad 96.3 FM para compartir no solo la alegría del reconocimiento, sino también las reflexiones de una vida dedicada a la creación escénica.

Un premio que sabe a cuatro décadas de entrega

“Es toda una experiencia”, confesó Issa al ser consultado sobre cómo recibió la noticia del premio. “Desde ayer empecé con la película, justamente hace 40 años cuando comencé en el mundo de la danza. Ha sido una actitud de gratitud, de agradecer a la gente que me involucró en este mundo, que creyó en mí. Yo no creía en mí, pero hay gente que sí creía en mí en ese momento”.

El coreógrafo recordó sus inicios en el Festival de Jóvenes Coreógrafos, una plataforma fundamental para la danza venezolana en los años 80. Fue en 1987 cuando un coreógrafo llamado Luis Viana, actualmente radicado en Medellín, lo invitó a participar como cantante-actor en un proceso creativo. “No sabía que mi vida iba a cambiar. Yo estaba dedicado a la música, y mi vida empezó a cambiar a partir de ahí porque empecé a encontrar el mundo y el universo del trabajo corporal y lo que es expresar a través del cuerpo”.

De cantante lírico a referente de la danza teatro

La trayectoria de Miguel Issa es inusual y rica en matices. Inició como cantante en agrupaciones corales, luego incursionó en la actuación, y finalmente la danza se convirtió en su lenguaje principal. “Tuve la dicha de trabajar con creadores jóvenes como Luis Viana, Layson Ponce, Lidijse Abreu, Juan Carlos Linares. Todos ellos estaban comenzando a ser coreógrafos en esa época y de alguna manera estaban rompiendo códigos de la danza sin siquiera saberlo”, recordó.

En paralelo, Issa formó parte durante seis años de la compañía Acción Colectiva, dirigida por la inglesa Judith Barnsley, una coreógrafa que se enamoró de Venezuela. “Me formé con creadores. Yo era un utensilio más para ese creador, y fue una experiencia extraordinaria porque estábamos rompiendo códigos y marcando una línea en la danza que ni siquiera lo sabíamos”.

En 1995, junto a Layson Ponce, fundó la compañía Dramo, abreviatura de Dramaturgia del Movimiento, que desde 1996 ha sido un referente en la exploración de nuevos lenguajes escénicos en el país.

La metodología Miguel Isa: Comprender el cuerpo para componer

Oriana Chirinos destacó la impronta única que Miguel Issa imprime a sus montajes, donde la dramaturgia del cuerpo prevalece incluso sobre la palabra. Espectáculos como Mistral, El valle de los inquietos y Manuela son prueba de ello.

“Al yo trabajar con este tipo de códigos corporales que tienen que ver mucho con la expresión, con la danza-teatro, eso me permitió crear un código muy personal y una forma de trabajar muy personal, que es lo que ha dado como resultado a todos estos espectáculos”, explicó.

Issa confesó que su formación multidisciplinaria —música, teatro, danza—, que en algún momento percibió como un “más o menos” en cada área, terminó siendo su mayor fortaleza. “Con el tiempo me di cuenta que todos esos ‘más o menos’ aunados eran una gran potencia para mí como creador. Eso me ha permitido llevar esta visión de musicales, óperas, zarzuelas, espectáculos musicales, pero mi base principalmente es la danza”.

Sobre su metodología de creación, reveló un proceso profundamente humano y colaborativo. “El punto de partida puede ser una foto, una imagen, un recuerdo, una carta, un motivo. Por ejemplo, cuando me comisionaron Manuela para la Compañía Nacional de Teatro, partí de las cartas de Manuela Sáenz. Con la Compañía Nacional de Danza trabajé Y brillaban las estrellas, que era la tradición venezolana”.

Pero lo más revelador fue su acercamiento a los intérpretes. “A mí me costó mucho entender mi cuerpo porque no tengo las condiciones físicas de un bailarín de ballet. Mi cuerpo no era tan dócil para la danza, eso me hizo trabajar muchísimo más. Al comprender mi cuerpo, comprendo el cuerpo de los demás. Cuando trabajo, ya sé cómo abordar dependiendo del material que me ofrecen los intérpretes. Voy moldeando ese material que yo les pido a partir de una imagen, de una palabra, de una música. Es como que voy componiendo a partir de lo que me van ofreciendo ellos”.

Proyectos 2026: cortometraje, unipersonales, podcast y ópera

Lejos de conformarse con el reconocimiento, Miguel Issa tiene una agenda cargada de nuevos retos para este año.

Cortometraje: “Quiero hacer un cortometraje, ya tengo el guion. Es un terreno nuevo para mí. Está inspirado en mis recuerdos de infancia y la relación con mi papá, que falleció cuando yo tenía cinco años. Tengo eso muy marcado y quiero hacerlo”.

Unipersonales: Prepara dos. Uno interpretado por él mismo y otro a cargo de Carolina Wolf, bailarina solista de Valencia (estado Carabobo), inspirado en Camille Claudel, la gran escultora francesa de principios del siglo XX.

Podcast: Lanzará un podcast titulado Vidas Maestras, una serie dedicada a explorar trayectorias y experiencias de creadores y referentes culturales.

Ópera: Como parte de su trabajo con la Compañía de Ópera de Zacatecas, Isa asumirá por primera vez la dirección escénica de Lucia di Lammermoor, la obra maestra de Gaetano Donizetti. “Tengo mucha ilusión con este proyecto, mucha, mucha ilusión. Es la primera vez que la voy a dirigir”, confesó.

Mensaje a las nuevas generaciones: permanencia y disciplina

Al cierre de la entrevista, Miguel Issa ofreció un mensaje profundo y necesario para quienes se inician en el camino artístico.

“Lo más importante, pase lo que pase, sean los nervios, el ego que te sabotee, todos esos autosaboteos que tiene uno, lo importante es permanecer y continuar. Seguir. La disciplina, la constancia, es lo que va a dar los resultados”.

El coreógrafo describió la creación como un vértigo constante. “Uno siempre como creador se siente al borde de un precipicio. Vienen muchos pensamientos: ¿lo voy a hacer bien? ¿lo voy a hacer mal? ¿va a funcionar? ¿no va a funcionar? Hay que seguir, hay que seguir en la disciplina, porque si uno tiene la disciplina y la constancia, uno ve los resultados. Pero nada va a salir con frotar una lámpara maravillosa. Todo es disciplina, constancia y seguir allá, investigar, estudiar y conocer inclusive quienes nos antecedieron para lograr lo que estamos logrando nosotros y lo que están logrando los jóvenes ahora”.

Isa enfatizó la importancia de conocer la historia: “Saber quiénes son y qué hicieron para abrir esos espacios para la creación y para el universo artístico”.

Agradecimiento y compromiso

Chirinos cerró la entrevista renovando las felicitaciones al maestro y el compromiso de la emisora con la difusión de su trabajo. “Repito mis felicitaciones por ese merecido Premio Nacional de Cultura en Danza, y por aquí te esperamos para tus próximos proyectos”.

Miguel Isa, con la humildad que lo caracteriza, respondió: “Ay, muchísimas gracias por el apoyo, porque sin ustedes esto no se sabe. Así que muchísimas gracias de verdad”.