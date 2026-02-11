Alcalde Nerio Rico: “Hemos recuperado cinco pozos de agua y Miranda producirá su propio café y bloques para ser autosostenible”

En una entrevista en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chirinos conversó extensamente con el alcalde del municipio Miranda del estado Carabobo, Nerio Rico, quien ofreció un balance pormenorizado de su gestión, destacando avances concretos en materia de servicios públicos, recuperación de infraestructura, impulso a la economía comunal, formación para el trabajo y la gran celebración de los Carnavales 2026. La entrevista, transmitida en vivo también a través de las redes sociales del burgomaestre, dejó al descubierto una hoja de ruta que apuesta por la transferencia del poder al pueblo organizado y la construcción del estado comunal desde lo local.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Paola Pertuz

Escucha la entrevista aquí:

Durante la entrevista, el mandatario detalló cada uno de los frentes de trabajo que su equipo viene desplegando con un horizonte claro: la construcción del socialismo comunal desde la gestión directa y la participación protagónica del pueblo.

AGUA: De la escasez histórica a la voluntad política

Uno de los primeros temas abordados por fue, sin duda, el que más dolores de cabeza ha causado históricamente a los mirandinos: el suministro de agua potable. Frente a esto, el alcalde Nerio Rico fue contundente al afirmar que “en el municipio Miranda no existe déficit hídrico, sino una profunda necesidad de voluntad política para distribuir correctamente el líquido”.

“Hemos recuperado cinco pozos de agua en el municipio Miranda Inmortal del estado Carabobo. Sectores que tenían cuatro y hasta cinco años sin recibir una gota de agua, hoy cuentan con suministro constante”, afirmó el alcalde. Explicó que estos logros han sido posibles gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Aguas, Hidrocentro y, fundamentalmente, con los trabajadores del municipio, a quienes dedicó un especial agradecimiento.

Pero la meta no se detiene allí. Rico anunció que en los próximos meses se continuará con la recuperación de pozos adicionales, lo que permitirá alcanzar entre el 70% y el 80% de solución definitiva a la problemática del agua en la localidad. “No es un problema de disponibilidad, es un problema de infraestructura y de organización. Tenemos el recurso, tenemos el personal capacitado, y tenemos la decisión política”, enfatizó.

Nace la Corporación Comunal del Agua

El alcalde aprovechó la transmisión en vivo, que también se replicaba en su cuenta de TikTok, para anunciar una iniciativa inédita en el municipio: la creación de una Corporación Comunal del Agua. Se trata de una instancia donde los Comités de Agua de los consejos comunales asumirán un rol protagónico en el monitoreo, vigilancia y mantenimiento del sistema de distribución.

“Es fundamental que los compañeros de los comités de agua se involucren. Esto es parte de lo que hemos denominado Miranda Comunal, una gestión para la transformación del Estado burgués al Estado comunal, pero de manera realizable, creíble y permanente en el tiempo”, explicó Rico, dejando claro que su administración no concibe la gestión pública sin la participación vinculante de las comunidades organizadas.

Sabana Arriba: Del bacheo al complejo agroturístico

Otro de los ejes de la entrevista giró en torno al plan de recuperación integral del sector Sabana Arriba, una zona de alto potencial turístico y agrícola que durante años permaneció en el olvido. El alcalde informó que, desde hace dos semanas, se inició la recuperación de los cinco kilómetros de la vía principal, de los cuales ya se ha intervenido exitosamente un kilómetro y medio.

“No es solo bacheo. Estamos hablando de un proyecto socioproductivo y socioeconómico de gran envergadura. Estamos construyendo un complejo agroturístico en Sabana Arriba que incluirá la recuperación total de la vialidad, la instalación de brocales que garanticen la durabilidad del asfalto, y la construcción de cabañas turísticas para el disfrute de las familias”, detalló.

Rico describió el clima del sector como “privilegiado”, con temperaturas que oscilan entre los 26 y 27 grados centígrados, ideales para el descanso, el senderismo y el contacto con la naturaleza. “Queremos que las familias mirandinas, carabobeñas y de todo el país nos visiten, que disfruten de nuestras montañas, de nuestro café, de nuestra gente. Para eso estamos trabajando”, expresó.

Senderismo, caminerías y buen vivir

El mandatario local adelantó que, como parte de este complejo, se habilitarán caminerías ecológicas y rutas de senderismo, con el acompañamiento de guías turísticos comunales que actualmente se están formando a través de convenios con el INCES y la Universidad de las Comunas. “El buen vivir no es solo tener servicios, es también tener espacios para el alma, para el encuentro, para la recreación y la paz”, reflexionó.

Hecho en Miranda: La marca que transforma la economía local

Quizás uno de los anuncios más potentes de la entrevista fue el relacionado con la creación y consolidación de la marca “Hecho en Miranda”. Lejos de ser un simple eslogan de campaña, el alcalde Rico explicó que esta iniciativa representa el corazón económico de su gestión y el camino hacia la autosostenibilidad del municipio.

“Cuando estábamos en campaña, algunos nos decían: ‘bueno, ustedes son más de lo mismo, el político tradicional que promete arreglar calles y ya’. Nosotros asumimos el compromiso histórico de ir más allá. Por eso hoy estamos transfiriendo recursos y poder a las comunas para que sean ellas las dueñas de los medios de producción”, afirmó.

Pinturas comunales: la primera experiencia

Rico narró que una de las primeras experiencias exitosas en el marco de “Hecho en Miranda” ha sido la fabricación de pinturas comunales, desarrollada en conjunto con comunidades organizadas y empresas de propiedad social de municipios vecinos. Esta pintura, producida íntegramente por mirandinos y mirandinas, ya se está utilizando en jornadas de embellecimiento de espacios públicos y fachadas de escuelas.

Bloques, cría y comercialización

El alcalde informó que el próximo gran paso será la instalación de una bloquera comunal en la comuna Rionoto, una infraestructura que beneficiará directamente a las 43 comunidades organizadas del municipio. “Vamos a producir nuestros propios bloques para las viviendas, para las escuelas, para los módulos de salud. Eso es soberanía productiva”, subrayó.

Pero el ambicioso plan no se detiene allí. Rico anunció también el desarrollo de un proyecto integral avícola, porcino y bovino, que abarcará desde la cría hasta la comercialización del producto final. “Queremos bajar los costos de la carne, del pollo, del huevo. Que la gente del municipio pueda comprar más barato porque se produce aquí mismo, porque no dependemos de intermediarios ni de grandes cadenas de distribución”, explicó.

Café La Pericoca: un orgullo mirandino con estándares internacionales

Entre todos los anuncios, uno brilló con luz propia: la próxima comercialización del Café La Pericoca, un café de altura cultivado en el sector del mismo nombre, caracterizado por su origen orgánico y su calidad excepcional.

“No lo digo yo, lo dicen expertos caficultores del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara. Allá tienen una gran experiencia en café, y ellos mismos han reconocido que el café de La Pericoca tiene potencial para competir con estándares internacionales”, sostuvo Rico, visiblemente orgulloso.

Este café será procesado y comercializado bajo la figura de Empresa de Propiedad Social (EPS) , financiada directamente por la alcaldía como parte del compromiso asumido con la comuna Rionoto y los circuitos comunales “Chávez Nuestro” y “Manuel Sedeño”. La meta es clara: que el café mirandino llegue a todas las mesas de Venezuela y, por qué no, del mundo. “Vamos a tener varias marcas, todas de alta calidad. Café La Pericoca será una de ellas, pero también habrá otras. Lo importante es que sean de nuestro pueblo y para nuestro pueblo”, sentenció.

Formación Comunal: Educación para el trabajo y el buen vivir.

Ante la pregunta sobre cómo se está formando a los líderes y lideresas que llevarán adelante estos proyectos, el alcalde Rico fue enfático: “No podemos transferir recursos sin transferir conocimiento. Por eso hemos activado el Gabinete de Formación Comunal”.

En este eje, el mandatario destacó la articulación con el Ministerio de las Comunas, la Universidad de las Comunas (UNAC) y el INCES, instituciones que han desplegado talleres, cursos y asesorías técnicas directamente en las comunidades.

“El INCES ha sido un aliado fundamental. Ayer mismo sostuvimos una reunión con sus coordinadores para ajustar la metodología. Necesitamos cursos prácticos, con horarios flexibles, que no saquen a los jóvenes de su comunidad. Vamos a formar en manipulación de alimentos, en procesamiento de café, en turismo, en guionaje, en mantenimiento de infraestructura”, detalló.

Jóvenes guías turísticos comunales

Uno de los perfiles formativos que más entusiasma al alcalde es el de guía turístico comunal. “El turismo en Miranda tiene un potencial enorme. Tenemos clima, tenemos paisaje, tenemos cultura, tenemos gastronomía. Lo que necesitamos es talento humano formado y con amor por su tierra. Eso es lo que estamos construyendo”, afirmó.

Rico aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes del municipio: “El estudio no es solo la universidad. El estudio también es aprender un oficio, ponerlo en práctica, generar ingresos para tu familia y aportar al desarrollo de tu comunidad. Eso es dignidad”.

Carnaval 2026: Paz, tradición y alegría popular

A menos de diez días del inicio de la temporada de Carnaval, el municipio Miranda ya se encuentra en plena ebullición organizativa. El alcalde Nerio Rico confirmó que los días 19 y 20 de febrero se llevará a cabo la gran celebración de los Carnavales por la Paz 2026, una programación que extiende los días festivos tradicionales para permitir que turistas de todo el occidente de Carabobo y otros estados se sumen a la fiesta.

“Hemos recuperado el carnaval, esa manifestación cultural que en algunos años se había perdido por la situación del bloqueo económico. Hoy volvemos con más fuerza, con más organización y con más alegría”, expresó.

Programación: tambor, comparsas, reinas y artistas nacionales

Rico detalló que las actividades arrancarán el sábado 14 de febrero con “El grito del Carnaval”, una manifestación cultural que incluirá la presentación de tambores y la elección de las reinas del carnaval en el marco del homenaje a la mujer venezolana.

El cronograma contempla la presentación de comparsas, trajes típicos, música llanera y agrupaciones folclóricas nacionales. “Vamos a tener artistas reconocidos, pero también vamos a dar espacio a nuestros talentos locales. Queremos que sea una fiesta incluyente, familiar, donde reine la paz”, sostuvo.

Sabana Arriba: el otro epicentro carnavalero

El alcalde recordó que, para evitar la conglomeración excesiva en un solo punto, el complejo agroturístico Sabana Arriba también será sede de diversas actividades culturales y recreativas durante el 19 y 20 de febrero. “Allí también habrá comparsas, música y espacios para el sano esparcimiento. Estamos preparando algo muy bonito para todas las familias”, adelantó.

Reconocimiento a maestros y madres cocineras

En un gesto cargado de sensibilidad social, Nerio Rico dedicó un saludo especial a los maestros, maestras y madres cocineras del municipio. “Ellos y ellas son los verdaderos héroes anónimos de nuestra patria. Día a día, con amor y dedicación, forman a nuestros niños y niñas. Las madres cocineras no solo alimentan el cuerpo, también alimentan el alma y la conciencia. Este carnaval también es para ellas”, expresó.

Redes Sociales e invitación abierta

Antes de despedirse, el alcalde Nerio Rico compartió con la audiencia sus cuentas oficiales para mantener el contacto directo con la ciudadanía:

-Instagram: @neriorico10

-TikTok: @neriorico10

-Facebook: Neryo Rico / Alcaldía Bolivariana de Miranda

“Queremos que el pueblo nos fiscalice, nos critique, nos proponga. Las redes no son solo para mostrar obras, son para escuchar al pueblo. Ahí estamos, disponibles, porque somos servidores públicos”, afirmó.

Finalmente, extendió una calurosa invitación a toda Venezuela: “Vengan a Miranda, disfruten de nuestro carnaval, de nuestro café, de nuestra gente. Les prometo que se van a encontrar con un municipio que se levanta, que produce y que cree en el futuro. ¡Los esperamos con los brazos abiertos!”.