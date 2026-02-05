Jorge Rodríguez: Ley de Amnistía representa el pistoletazo para el comienzo del diálogo

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, realizó una rueda de prensa este miércoles en la noche tras realizar encuentros con representantes de la oposición venezolana como parte del Programa para la Paz y la Conviencia Democrática. Consideró que la propuesta de Ley de Amnistía que hizo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, será suficientemente amplia para que todos los sectores de la vida nacional que incurrieron en hechos violentos, puedan salir en libertad y recuperen su condición de participación política, siempre que no estén incursos en graves delitos.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: @jorgerpsuv en X

“Todos los sectores de la vida nacional que no estén incursos en graves delitos estará establecido en esa ley, también aspiramos llegar a los consensos suficientes para que la ley sea aprobada en la Asamblea Nacional”, informó el directivo parlamentario.

Jorge Rodríguez, rueda de prensa del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática

Rodríguez agrego que aspiran llegar al consenso suficiente, en el seno de la AN, para que sea aprobada por unanimidad.

A la salida del encuentro, Rodríguez explicó que se conformaron dos grandes comisiones de trabajo:

Una relativa al Programa para la convivencia democrática y la paz, coordinada por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, para abordar todos los temas comunicantes de la economía, de la sociedad, de la cultura y la política.

También propuso la conformación de unos mecanismos de encuentro entre los sectores de la política venezolana. «De tal manera, determinó que quienes me acompañan fueran los representantes del Gran Polo Patriótico en esos procesos de búsqueda de conversaciones de los partidos políticos de oposición. Con todo el espectro político de Venezuela», insistió.

A Rodríguez lo acompañaron los diputados Jorge Arreaza, Carolina García, Pedro Infante, Grecia Colmenares y la gobernadora de Sucre, Johana Carrillo, como miembros del Gran Polo Patriótico.

En el encuentro realizado con los miembros del Programa para la convivencia y la paz, se sentaron las bases de la relación entre ambos sectores, especificando que esta instancia se mantiene en sesión permanente con el encargo de propiciar acuerdos y soluciones por el bien común en los distintos ámbitos.

La otra reunión se desarrolló con los representantes de los siguientes partidos políticos: Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, Fuerza Venezuela, Partido Puente, Movimiento al Socialismo, Cambio en Paz, Vamos, Vamos Venezuela, Fuerza Vecinal y Alianza del Lápiz, «para avanzar en lo que la presidenta encargada ha denominado la política con P mayúscula, que incluye escuchar a los venezolanos en su clamor por el mantenimiento de la paz, así como entre los actores que tengamos divergencias, buscar a través del diálogo, caminos de comunicación para resolver los asuntos relacionados con la economía, la vida de la gente, salud, educación y las formas de participación política», explicó.

«Nos hemos puesto de acuerdo en la búsqueda de victorias tempranas en estos mecanismos de diálogo, en eventos que puedan ser llevados a la AN y que puedan ser convertidos en leyes, así como en una agenda de trabajo para que el próximo lunes podamos reencontrarnos y avanzar en un proceso de diálogo nacional», explicó Jorge Rodríguez.

Insistió en la necesidad de buscar un diálogo que atienda los elementos estratégicos, que busque la plena participación política de todos los venezolanos, con garantías suficientes para que todos los que deseen hacer política lo hagan sin obstáculos, salvo los establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Instó a no utilizar la participación política para promover la violencia, las acciones de venezolanos contra venezolanos ni las agresiones contra Venezuela, «sino para dirimir los asuntos internos de la nación», por lo que saludó los resultados de las reuniones realizadas este miércoles.

Ley de Amnistía

El presidente del parlamento remarcó que Ley de Amnistía es una iniciativa de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con el fin de promover la convivencia nacional. Aseguró que se llevará a cabo una reunión para evaluar los alcances de esta iniciativa. Dijo que será llevada a la Asamblea Nacional para su primera discusión “muy, muy pronto”.

Rodríguez puntualizó que aquellos sectores de la oposición en el exterior que llamaron a una invasión y promovieron el ataque letal contra la República el pasado 3 de enero no pueden ser interlocutores de la paz. “Si insisten en el uso de la fuerza y la violencia para subvertir el orden constitucional, es imposible establecer un diálogo en esos términos, ya que dicha actitud representa la antítesis del diálogo», precisó. «El diálogo verdadero es aquel que nos permite construir propuestas de victorias tempranas en temas sociales, culturales, económicos y políticos del país así como una hoja de ruta donde tengamos garantías suficientes de participación política”.

A juicio de Rodríguez, la ley de Amnistía será el primer paso para el comienzo del diálogo. y agregó que aspiran llegar al consenso suficiente, en el seno de la AN, para que sea aprobada por unanimidad.

El consenso general: normalizar la vida política del país

En el contexto de la reunión del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, destacó que existe un consenso general sobre la necesidad de avanzar en propuestas comunes que permitan la normalización de la vida política del país.

Subrayó que todas las fuerzas participantes coinciden en la defensa de la paz como norte fundamental de sus acciones y en la urgencia de buscar soluciones tempranas a las heridas generadas por la guerra económica, así como por la compleja situación que ha atravesado, recientemente, la economía y la sociedad venezolana.

El objetivo central es construir una agenda que ofrezca garantías suficientes para la participación política de todas y todos, fortaleciendo la confianza, el entendimiento y la estabilidad institucional como pilares para una convivencia democrática duradera.

A su juicio, en el ámbito político se requieren diversas garantías que permitan a cualquier actor ejercer su libre albedrío y participar plenamente en la vida política del país e insistió en que estas garantías deben ir acompañadas de un compromiso firme por parte de todos los sectores, quienes deben asegurar que no se volverá a convocar a hechos de violencia que tanto daño han causado a la nación.

«Creo que ahora todos estamos conscientes de la necesidad de la defensa de a paz de la República, estamos conscientes de que esos llamados irresponsables a la destrucción, a la guerra, a la violencia, nos di una muestra de terror que nunca más queremos vivir. Estamos conscientes que la polarización excesiva y el sectarismo excesivo en nada favorece al desarrollo de una vida plena a los venezolanos».