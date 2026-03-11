Procesos Antiguos: Taller de fotografía analógica invita a redescubrir la magia del laboratorio en el Museo de Bellas Artes

En un mundo dominado por la inmediatez digital y la saturación de imágenes, el fotógrafo Félix Gerardi propone una pausa necesaria: volver a los orígenes. En una entrevista para el noticiero Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 fm conducido por la periodista Oriana Chirinos, Gerardi presentó su nuevo taller “Procesos Antiguos”, una experiencia formativa centrada en técnicas analógicas de fotografía que se llevará a cabo en el Museo de Bellas Artes de Caracas los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo, en horario de 1:30 a 4:00 de la tarde.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) Entrevista: Oriana Chirino/ Fotos: Paola Pertuz

Escucha la entrevista aqui:

Volver a la esencia: la fotografía como experiencia sensorial

El taller, según explicó Gerardi, busca sumergir a los participantes en el proceso fotográfico tradicional, utilizando cámaras estenopeicas y técnicas de negativo que evocan los inicios de este arte. La premisa es radicalmente opuesta a la práctica contemporánea con teléfonos inteligentes: cada participante dispondrá de solo 12 fotogramas para todo el taller.

“El espíritu es que tienes que ser preciso con tus disparos, no tienes el celular”, enfatizó Gerardi durante la entrevista. “Después descubres la magia dentro del laboratorio, cuando se revela el negativo. Es como abrir un portal a la antigüedad, regresarte no sé, 40 años atrás”.

La propuesta no solo aborda la técnica, sino que se presenta como una experiencia multisensorial. Desde la manipulación de los químicos hasta el momento cumbre en el laboratorio oscuro, los asistentes podrán “ver y descubrir” el revelado, un proceso que Gerardi describe poéticamente como “revelar de alguna manera tu alma también”.

Un espacio emblemático para el aprendizaje

El taller se desarrollará en las instalaciones del Museo de Bellas Artes, específicamente en el área de talleres ubicada cerca de la plaza y el conocido Molino de Alejandro Otero. Gerardi destacó las bondades del espacio: “Es un laboratorio bien dotado, un hermoso y maravilloso lugar de la ciudad de Caracas”.

Lo que más motiva al fotógrafo es la reacción de los participantes al finalizar la experiencia. “Verle la cara a los participantes después que terminan es como que se hubieran pasado una aventura en un nuevo espacio dentro de la antigüedad”, confesó, evocando la imagen de aquellos laboratorios tradicionales “que echaban humo”.

¿A quién va dirigido?

El taller está abierto a todo público, sin necesidad de experiencia previa. Gerardi aclaró que no se requiere ningún conocimiento especializado: “Todo el que pueda participar, el que quiera venir, no hay ningún problema”. La dinámica de aprendizaje, inspirada en la máxima de Simón Rodríguez de “aprender haciendo”, permitirá que los asistentes se familiaricen con la técnica mientras exploran su creatividad.

Aunque el enfoque principal es el proceso analógico, la limitación de solo 12 disparos obliga a los participantes a desarrollar un ejercicio de reflexión y composición: “Tienes que pensar cada foto. Ya empieza un ejercicio propio de cada participante en descubrir cuál es el encanto de encuadrar, de ver de otra manera”.

Materiales, costos y contacto

El taller está poniendo a disposición los materiales necesarios, aunque Gerardi mencionó un desafío logístico importante: la reposición de insumos, que depende de divisas. No obstante, aseguró que se trata de “uno de los talleres más económicos de la ciudad de Caracas” y que están abiertos a todos los interesados, independientemente de su posibilidad de pago en moneda extranjera.

El fotógrafo incluso lanzó una invitación a posibles patrocinantes: “Ojalá que alguien nos subsidiara y pudiéramos hacerlo con patrocinio, alguien que esté interesado en apoyar un proyecto como este, sería chévere para bajar los costos”.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de los siguientes canales:

– De manera presencial: Departamento de Educación, nivel Jardín de Esculturas, edificio moderno del Museo de Bellas Artes.

– Teléfono: 0412-5582238

– Correo electrónico: mbambaeducacion@gmail.com

– Instagram: @museodebellasartes_ve y @fotogerardi (cuenta personal del artista)

Un mensaje final: crear memoria

Consultado sobre si él mismo, con años de trayectoria, sigue utilizando estas técnicas, Gerardi respondió afirmativamente: “Estoy volviendo como a retomar el negativo. Es una experiencia bellísima, porque no es nada más obtener el negativo, sino luego obtener el positivo”.

Su invitación final fue un llamado a reconectar con la esencia del arte fotográfico: “Es como que vuelves a los orígenes de lo que eres como ser humano. Vas para el laboratorio, le montas la película, haces la foto, después revelas. Es vivir un momento diferente de lo que es realmente la fotografía como esencia. Además, que es crear memoria”.

Los participantes no solo se llevarán la experiencia: al finalizar el taller, podrán conservar sus negativos y las copias de contacto obtenidas durante el proceso, un souvenir tangible de un viaje al corazón de la fotografía.