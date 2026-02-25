Carmelo Raydán, Premio Nacional de Cultura mención Fotografía: “Hay que trabajar con pasión y ética; tenemos un mundo por delante que fotografiar”

El fotógrafo, investigador y docente zuliano Carmelo Raydán, galardonado con el Premio Nacional de Cultura 2026 en la mención Fotografía, conversó en exclusiva en el noticiero Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM. Con más de 45 años de trayectoria, Raydán ha dedicado gran parte de su vida a investigar y documentar el patrimonio visual del estado Zulia, rescatando la memoria de fotógrafos del pasado y registrando la arquitectura tradicional de la región. En la entrevista, conducida por la periodista Angie Vélez, el también comunicador social y magíster en historia compartió sus inicios en la fotografía, sus aportes a la historiografía fotográfica venezolana y un mensaje para las nuevas generaciones: Pasión y ética como banderas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez/ Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

Se establecía un contacto telefónico con Maracaibo para conversar con un hombre que ha dedicado su vida a capturar la esencia del Zulia a través del lente. Carmelo Raydán, recién distinguido con el Premio Nacional de Cultura mención Fotografía, atendía la llamada desde su tierra natal para compartir las reflexiones de una trayectoria impecable que supera las cuatro décadas.

El génesis de una mirada: Entre el laboratorio y la docencia

Consultado sobre sus inicios, Raydán ofreció un panorama de su formación multidisciplinaria. “Yo me muevo en cuatro áreas profesionales”, explicó. Es licenciado en Comunicación Social, mención Medios Audiovisuales, egresado de la Universidad del Zulia en 1981, y magíster en Historia, mención Historia de Venezuela, graduado en la misma casa de estudios en 1999.

Pero antes de los títulos universitarios, hubo dos oficios empíricos que marcaron su destino: fotógrafo y docente. “Ambos los inicié en 1978 o 1979, cuando fui seleccionado para ser preparador de la materia Fotografía en LUZ. Trabajé cuatro semestres, dos años, y ahí me enamoré de la fotografía. Atendía a los muchachos, que eran casi de mi edad, y hacia el mantenimiento del laboratorio. Tomando fotos con ellos, me enamoré de la fotografía y de la docencia”.

Premio Nacional de Cultura: Un reconocimiento a la investigación histórica

Se destacó un hecho significativo: “No todos los premios se quedan aquí en Caracas, y es muy cierto”. El reconocimiento a Raydán visibiliza el trabajo que se realiza desde las regiones para construir la memoria visual del país.

El galardonado explicó la relevancia de su campo de estudio. “La historia de la fotografía en el Zulia, en Venezuela e incluso en el mundo, es muy nueva. Los primeros trabajos de investigación histórica sobre fotografía se hicieron en la década de 1960. Es jovencita la historia de la fotografía. América Latina en general está muy atrasada en este campo, y Venezuela también, y el Zulia también”.

Frente a ese vacío, Raydán asumió la tarea de documentar el pasado fotográfico de su región. “En gran medida, me he dedicado a hacer historia de la fotografía, principalmente zuliana, con algún enfoque de fotografía venezolana”.

Cuatro libros que rescatan la memoria visual del Zulia

Raydán ha publicado cuatro libros dedicados a la historia de la fotografía zuliana. Entre ellos destacan:

La fotografía zuliana de El Cojo Ilustrado” – Una investigación minuciosa sobre esta revista caraqueña que circuló durante 24 años. “Me tomé el trabajo de revisar página por página los 24 años de la revista para extraer la fotografía tomada en el Zulia, o en cualquier parte del mundo, por fotógrafos zulianos. Ese libro ya va por su cuarta edición”, comentó.

18 fotógrafos del pretérito marabino – Un recorrido por la obra de 18 fotógrafos que trabajaron en Maracaibo, no todos nativos de la ciudad, entre 1860 y 1960.

Estos aportes, explicó, son piezas fundamentales para un proyecto mayor. “Llegará el día en que se podrá escribir la historia de la fotografía venezolana, cuando las distintas zonas del país hagan sus respectivos aportes”.

La vivienda tradicional zuliana: Un patrimonio en extinción

Ante la difícil pregunta de elegir una imagen que resuma su aporte a la nación, Raydán reflexionó: “Es muy difícil, hay tantas cosas importantes por hacer y que yo he transitado. Un tema que he desarrollado con buena cantidad de imágenes es la vivienda tradicional zuliana”.

Describió esas construcciones como “casitas antiguas que son evolución de la vivienda colonial española, que aquí en el Zulia tuvo una evolución arquitectónica particular. Son distintas de las del resto de Venezuela y del mundo”. Con pesar, señaló que “esas casitas no se han valorado, se han destruido en altísima medida. Yo me he dedicado a documentarlas. Ese es un aporte particular que creo haber hecho”.

Mensaje a las nuevas generaciones: Pasión y ética

Vélez solicitó un consejo para los nuevos fotógrafos que hoy comienzan a documentar la realidad venezolana, particularmente la zuliana. La respuesta de Raydán fue contundente y cargada de sabiduría.

“A las nuevas generaciones yo les diría que hay que trabajar con pasión y con mucha ética. Lo más abominable en cualquier profesión es ser mercenario, vender la conciencia por un dinero. El que no trabaja con pasión no hace las cosas con fuerza. Pasión y ética. Y tenemos un mundo por delante que fotografiar”.

Redes sociales y presencia digital

Para quienes deseen conocer más de su obra, Raydán invitó a seguirlo en Instagram como @carmeloraydan “Deseo tener todos los seguidores del mundo”, bromeó. Además, aseguró estar “afortunadamente bien documentado en internet. Ustedes ponen mi nombre en cualquier buscador y les va a salir bastante: todos mis libros y mucha información. Información que a veces a mí se me olvida y me sorprende cuando la redescubro”.

Próxima visita a Caracas

Al cierre de la entrevista, Raydán anunció que viajará a Caracas la semana siguiente para recibir formalmente el premio. “Si ustedes tienen a bien, pudiéramos hacer un trabajo allá personalmente”, propuso. Vélez, entusiasmada, confirmó la invitación: “Claro que sí, las puertas de Alba Ciudad están abiertas, cómo no”.

Un legado que trasciende el lente

Se cerró la conversación renovando las felicitaciones al maestro y el compromiso de la emisora con la difusión de su trabajo. “Desde esta casa Alba Ciudad 96.3 FM, lo felicitamos por este merecido premio. Esperamos en algún momento tenerlo por acá, cerquitas, hablando frente a frente”.

Carmelo Raidán, con la humildad y profundidad que lo caracterizan, agradeció el espacio y dejó una última reflexión implícita: “la fotografía no es solo un oficio, sino un vehículo para construir identidad, memoria y conciencia histórica.”