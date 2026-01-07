Presidenta encargada: No hay agente externo que gobierne a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este martes la agresión de Estados Unidos perpetrada el pasado 3 de enero y el ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, reafirmando la soberanía nacional y la resistencia popular frente al quebrantamiento del derecho internacional por parte de la Administración de Donald Trump.

Texto: Telesur / Foto: Prensa Presidencial

Rodríguez afirmó que Venezuela se mantiene firme y activa para defender su patria, extendiendo un reconocimiento a los mártires que ofrendaron su vida en la defensa del país frente a lo que calificó como un «criminal ataque». La presidenta encargada también condenó el desenlace «ilegal, violatorio y quebrantador de la legalidad internacional» que representó el secuestro de la pareja presidencial.

Delcy Rodríguez en reunión con el Estado Mayor Agroalimentario: Responde a amenazas

La presidenta encargada resaltó que en la víspera, el presidente Maduro se declaró ante un Tribunal de Nueva York como prisionero de guerra, insistiendo en que tanto él como Flores son personas inocentes y decentes a quienes se les quebrantó injustamente su protección inmunitaria como jefe de Estado, vulnerando por completo las leyes internacionales y las leyes de Venezuela.

Indicó Rodríguez que Venezuela transita por un «camino doloroso» a causa de la agresión sufrida, inédita en la historia del país y de Suramérica. Sin embargo, enfatizó que el pueblo venezolano se mantiene activo y en las calles: «justo en este instante, están las mujeres de Venezuela marchando por la paz de nuestro país, marchando pidiendo la libertad de nuestro héroe, el presidente Maduro y la primera combatienta».

«Es un pueblo que no se rinde, un pueblo que no se entrega», declaró, subrayando que el gobierno de Venezuela rige en el país sin la intervención de agentes externos, consolidando el poder popular.

En un balance económico, Rodríguez destacó los números con los que Venezuela cerró 2025 para el sector agroalimentario, proyectando resultados positivos para 2026. Este ámbito, fundamental para el país, experimentó un crecimiento del 8.12 %. De manera más específica, el sector vegetal creció un 10.37 % y aportó significativamente al PIB, el agropecuario un 9 %, el cárnico un 10.21 % (con una participación importante de la carne y leche de búfalo), y el sector pesca un 5 %.

Estos números, calificados como extraordinarios, culminan con un abastecimiento pleno del país y las reservas más altas en 20 años, garantizando alimentos para 111 días.

Calixto Ortega, nuevo vicepresidente de economía

Indicó que el Estado Mayor Agroalimentario cuenta con el nuevo vicepresidente sectorial de economía, Calixto Ortega, con los ministros de economía y finanzas, Anabel Pereira; Alex Saab, de Industrias; Luis Villegas, de Comercio Nacional; Juan Carlos Loyo, de Pesca y Acuicultura; Leal Terrería, de Alimentación; Julio León, de Agricultura y Tierras, y Angel Prado, de Comunas.

Este estado mayor abarca dos motores: el agroalimentario y el comunal, que integra también conucos y conucos suburbanos y abarca 200 mil hectáreas, permitiendo cultivos como el de caraotas, frijol mungo, soya, café, arroz, maíz, ganadería, entre otros. Se espera al cierre de 2026 poder consolidar los números de 2025 y hemos crecido más, dijo la Pdta Encargada. Citó los números de crecimiento indicados por Cepal y las posibilidades de exportación.

“Es lo que el Presidente ha llamado el Reto Admirable de 2026, de la Venezuela que nos e rinde, que está en resistenci activa, de la Venezuela que busca su propio camino”.

