Movilnet recupera señal en la Gran Caracas tras agresión militar

 • 0 Comentarios

Tras los bombardeos acaecidos en Caracas y los estados La Guaira y Miranda, por parte de la administración de Donald Trump, un equipo técnico de la empresa Movilnet recuperó la conectividad en diversos sectores de la ciudad capital y zonas adyacentes.

Texto: Últimas Noticias

A través de un comunicado, la operadora confirmó el restablecimiento de la señal en Bello Monte, Santa Fe, Cumbres de Curumo, Colinas de Santa Mónica, la avenida Victoria, El Valle, El Cementerio, la Cota 905 y el terminal de La Bandera.

Asimismo, el organismo detalló que se garantiza la operatividad en centros de salud clave que se encuentran en la zona, como lo es el hospital Periférico de Coche.

Las labores de reconexión también se extendieron hacia los Altos Mirandinos y las localidades de Los Teques, San Antonio de los Altos, Hoyo de la Puerta y Pozo de Rosas.

Asimismo, se recuperó la conectividad en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), ubicado en Altos de Pipe, estado Miranda, donde una antena de comunicaciones fue destruida por la agresión estadounidense.

Rechazan agresión

En el comunicado, Movilnet rechazó cualquier agresión que atente contra la integridad y el derecho a la comunicación de los venezolanos.

En ese orden de ideas, la empresa estatal, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, reafirmó su compromiso de mantener al país conectado.

