Pdvsa adelanta negociación para la venta de petróleo a Estados Unidos

Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) informó este miércoles, a través de un comunicado, que adelanta negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo. La estatal detalló que estas conversaciones se rigen por los acuerdos comerciales vigentes entre ambas naciones.
El documento publicado informa que el acercamiento se gestiona bajo modelos de negocio similares a los que la industria mantiene con transnacionales como Chevron. La operación es estrictamente comercial y se apoya en tres pilares fundamentales: legalidad, transparencia y beneficio mutuo.
A continuación el texto íntegro del comunicado:
PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos
Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comercia les que existen entre ambos países.
Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes.
PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global.