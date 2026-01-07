Pdvsa adelanta negociación para la venta de petróleo a Estados Unidos

Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) informó este miércoles, a través de un comunicado, que adelanta negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo. La estatal detalló que estas conversaciones se rigen por los acuerdos comerciales vigentes entre ambas naciones.

Texto: Últimas Noticias

El documento publicado informa que el acercamiento se gestiona bajo modelos de negocio similares a los que la industria mantiene con transnacionales como Chevron. La operación es estrictamente comercial y se apoya en tres pilares fundamentales: legalidad, transparencia y beneficio mutuo.

A continuación el texto íntegro del comunicado: