Ministro Villegas comparó la resistencia y lucha del presidente Maduro con la del comandante Chávez

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, expresó a través de sus redes sociales su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. En su mensaje destacó la fortaleza y el buen ánimo del mandatario frente a los recientes acontecimientos, tras el secuestro perpetrado por fuerzas militares de Estados Unidos.

Texto: Últimas Noticias

En un video, Villegas manifestó que la situación debe observarse más allá de la emocionalidad y las pasiones, destacando la imagen de Maduro que, lejos de mostrarse vencido, se muestra optimista. Es “un hombre que no aparece derrotado, sino que se manifiesta haciendo el signo de la victoria (…) Se le está transformando en un problema a sus propios captores”, afirmó.

El ministro comparó la coyuntura con la vivida por el comandante Hugo Chávez en el golpe de Estado de abril de 2002. En ese sentido, insistió en que las decisiones que se están tomando en el país se enmarcan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que ratifica a Maduro como presidente legítimo y garante de la institucionalidad nacional.