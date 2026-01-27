Maestros de la pantalla serán homenajeados en el 129° aniversario del cine venezolano

En el marco del centésimo vigésimo noveno aniversario del Día Nacional del Cine Venezolano, la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) presenta una programación especial dedicada a honrar la trayectoria y el ingenio de los cineastas del país.

Texto y Foto: Fundación Cinemateca Nacional

Desde el 28 de enero hasta el 20 de febrero, las salas de la institución se convertirán en el escenario para celebrar a quienes, detrás y delante de cámaras han construido el imaginario visual de la nación. Bajo el nombre “Celebrando el Día Nacional del Cine Venezolano”, esta muestra ofrece un recorrido plural por diversas épocas y lenguajes, permitiendo el encuentro entre las obras maestras que definieron la identidad nacional y las nuevas propuestas contemporáneas que hoy recorren el mundo.

Esta edición aniversario tiene como premisa fundamental el reconocimiento a los directores, guionistas, actores y técnicos que han hecho posible 129 años de historias. La selección incluye homenajes a figuras icónicas como Román Chalbaud, Luis Alberto Lamata, Solveig Hoogesteijn, Alberto Arvelo y Jacobo Penzo, junto a los talentos actuales que continúan expandiendo el horizonte cinematográfico, asegurando la continuidad del legado fílmico del país.

Despliegue nacional

Con el objetivo que todo el país se sume a este tributo, la muestra se proyectará simultáneamente en la Gran Caracas y en diversas regiones del territorio nacional. En la capital se activarán las salas del Museo de Bellas Artes, el CELARG y la Unearte. A escala regional, se realizarán proyecciones en Macuto, Tucupita, San Carlos, San Cristóbal y en la Isla de Margarita.

El público podrá disfrutar de una programación que destaca títulos fundamentales de la cinematografía local. La muestra iniciará formalmente con el estreno de las películas “El taller de los sueños: una conversación con Armando Arce” y “Caimanes de la Galaxia”.

Estarán en exhibición los filmes clásicos “El rebaño de los ángeles”, “Amaneció de golpe”, “100 años de perdón”, “Una vida y dos mandados” y “Maroa”. En representación del cine contemporáneo se proyectarán “La hora cero”, “Papita, maní, tostón” y “El manzano azul”. También se estrenarán “Paramos de leyendas”, “El hombre de la luz” y “Un viaje de película”.

Este tributo marca, además, el inicio del cronograma hacia el 60° aniversario de la Fundación Cinemateca Nacional. La institución extiende una invitación a la colectividad para asistir a las salas, compartir la emoción de la gran pantalla y seguir impulsando la cultura cinematográfica que une a los venezolanos.