La Gran Misión Viva Venezuela llega al Urbanismo Ezequiel Zamora con “Nuestra cultura es la paz”(+Fotos)

En el marco de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, se realizó una jornada cultural en el Urbanismo Ezequiel Zamora junto a la Compañía Nacional de Teatro (CNT), la Compañía Nacional de Música (CNM) y la Red de Arte, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC). La actividad, realizada en la Torre 29 frente a la Escuela “Zobeyda Jiménez”, ofreció teatro, música y artesanía para brindar atención integral a la comunidad tras los sucesos del 3 de enero.

Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)/Fotos (Roiner Ross)

Durante el encuentro, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, enfatizó que “nuestra cultura es la paz”, señalando que este sector de la capital venezolana vio vulnerada su tranquilidad durante una “madrugada traicionera”. El titular de la cartera cultural recordó que, tanto niños como adultos mayores sufrieron el impacto emocional de la violencia, por lo que reafirmó el compromiso del Estado de ofrecer un acompañamiento constante para la superación de dicha experiencia y la plena incorporación a una cotidianidad positiva. En este sentido, detalló que el despliegue artístico continuará durante los próximos fines de semana en diversos urbanismos de Fuerte Tiuna.

La actividad contó con la participación de destacados creadores, entre ellos Lérida Ortega, artesana muñequera, quien facilitó talleres de elaboración de gurrufíos con materiales de reciclaje. Ortega, destacó que estas iniciativas no solo rescatan tradiciones, sino que funcionan como herramientas de transformación y liberación para el pueblo.

Por su parte, Orlando Alberto Guerra, habitante del sector, agradeció el despliegue del MPPC, asegurando que la actividad resultó oportuna y necesaria para sanar los traumas recientes de los vecinos.

El colorido de la jornada estuvo marcado por el ingenio de los más pequeños, quienes se dedicaron a la creación de papagayos, muñecas de trapo y grabados de camisas. El cierre cultural contó con la participación de diversos cultores y cultoras, cuyas agrupaciones y presentaciones musicales llenaron de alegría el espacio para concluir la actividad, junto a una sentida lectura de la correspondencia entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz, interpretada por el elenco de la CNT.