Delcy Rodríguez ordena reparación de 463 viviendas impactadas por ataque estadounidense

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, anunció este sábado la instrucción de recuperar de manera inmediata los 463 apartamentos impactados por la agresión del pasado 3 de enero. Durante un despliegue integral en el urbanismo Ciudad Tiuna, la mandataria destacó que la prioridad del Gobierno nacional es la protección de los niños y niñas, a quienes calificó como la inspiración y guía del accionar bolivariano.
Texto: Últimas Noticias
Acompañada por el gabinete social, la alcaldesa de Caracas y el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, Rodríguez constató los avances en el Consultorio Tipo II “Carlos Raúl Villanueva” y las labores de restauración de viviendas.
Esta jornada, que reafirma el compromiso con la estabilidad social, incluyó servicios médicos especializados, mercados a cielo abierto y bodegas móviles para garantizar el abastecimiento directo de la comunidad organizada.
En materia económica, la Presidenta Encargada detalló la operatividad de los dos nuevos fondos soberanos creados esta semana.
- El primero de ellos, destinado a la protección social, se enfocará en mejorar el ingreso de los trabajadores y fortalecer los sistemas de salud, educación y vivienda;
- El segundo estará orientado a servicios públicos e infraestructura, priorizará la optimización del suministro de agua, gas, electricidad y vialidad.
Según explicó la mandataria, se creará una plataforma tecnológica transparente que permitirá a la población estar informada periódicamente sobre los dividendos petroleros obtenidos y el destino exacto de cada inversión.
Como cierre de la actividad, Rodríguez resaltó la participación del pueblo en la redacción de mensajes de apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores. Frente a los intentos de división de sectores extremistas, la funcionaria hizo un llamado a la “paciencia y prudencia estratégica”, instando a la unión nacional bajo el espíritu victorioso e inquebrantable del Libertador Simón Bolívar.