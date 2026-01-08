Estados Unidos asaltó tanquero ruso “Marinera”

Las fuerzas estadounidenses realizaron este miércoles 7 de enero un operativo para abordar al tanquero ruso ‘Marinera’ mientras navegaba por el Atlántico Norte.

Texto: RT

El Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EUCOM) declaró que el buque, identificado en los registros estadounidenses como ‘M/V Bella 1’, fue detenido «por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos». «El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden judicial emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro», reza el comunicado.

Los primeros reportes sobre el operativo de EE. UU. para abordar el petrolero provinieron de una fuente de RT que compartió también imágenes desde el lugar.

Rusia pierde comunicación tras abordaje

Poco después, el Ministerio de Transporte de Rusia se expresó sobre el operativo de EE. UU. y confirmó la pérdida de comunicación con la embarcación.

El organismo indicó que el 24 de diciembre de 2025 el buque obtuvo un permiso temporal para navegar bajo la bandera rusa, «expedido en virtud de la legislación rusa y las normas del derecho internacional». “Hoy, alrededor de las 15:00 horas (hora de Moscú), en mar abierto, fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado, fuerzas navales de EE. UU. abordaron el buque y se perdió la comunicación con él”, informó.

En ese contexto, el ministerio citó las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, de acuerdo con la cual en aguas internacionales rige el régimen de libertad de navegación y «ningún Estado tiene derecho a emplear la fuerza contra buques debidamente registrados en las jurisdicciones de otros Estados».

Reacción de Rusia

El Ministerio de Exteriores de Rusia reaccionó a la incautación del petrolero exigiendo a EE. UU. que le garantice un trato humano a la tripulación.

«Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense les garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria«, declaró la Cancillería rusa. La cartera añadió que estaba siguiendo de cerca los informes sobre la situación.

EE. UU. perseguía el petrolero

Este martes, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de EE. UU. de interceptar el tanquero ruso ‘Marinera’ en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. «Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos. A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos», reza el comunicado de la compañía.

La empresa comunicó entonces que, de acuerdo con la información de fuentes públicas, EE. UU. «planea interceptar la embarcación próximamente». Al advertir del intento de intercepción, la compañía instó a EE. UU. «actuar con moderación y permitir una resolución pacífica a través del derecho marítimo internacional, en lugar de arriesgar vidas en condiciones de tormenta».

Previamente, la Cancillería rusa denunció la creciente y desproporcionada atención de la Armada de EE. UU. hacia su petrolero ‘Marinera’ en aguas internacionales. Detalló que un buque de la Guardia Costera estadounidense ha perseguido durante días al tanquero, ubicado a unos 4.000 km de la costa de EE. UU. «Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio», subrayó la cartera.