Presidenta encargada informó que el proceso de excarcelaciones continúa: Van 406 personas liberadas

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles en la tarde, en declaraciones desde el Palacio de Miraflores en Caracas, haberse reunido con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de relaciones interiores, Diosdado Cabello, por el tema de las liberaciones de personas privadas de libertad (mal llamados “presos políticos”), proceso iniciado por el Presidente Nicolás Maduro el pasado mes de diciembre, cuando procedieron 194 liberaciones.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Ese proceso no ha culminado aún, se mantiene abierto”, destacó. Informó que se han liberado o excarcelado 406 personas hasta ahora, y están excluidas personas con delitos graves como homicidio o narcotráfico. Están siendo valoradas personas con delitos relacionados con el orden constitucional, el odio, la violencia y la intolerancia. “El objetivo es abrir espacios políticos”.

Delcy Rodríguez sobre liberación de personas privadas de libertad (mal llamados "presos políticos")

Explicó Rodríguez que “Venezuela se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero debe ser con respeto hacia el otro, con respeto hacia los derechos humanos. Los mensajes de odio, intolerancia y las acciones de violencia no serán permitidas. El cumplimiento de la ley será estricto. Esta oportunidad será para que el pueblo de Venezuela pueda reflejar un nuevo momento en el que la convivencia y el reconocimiento del otro permita edificar una nueva espiritualidad”.

Rodríguez también pidió que se informe la verdad y criticó a algunas organizaciones no gubernamentales que cobran a los familiares de los detenidos, por la supuesta libertad de sus parientes. “Este es un proceso que debe ser limpio, desprovisto de falsedades”.