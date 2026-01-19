Ministro Villegas en entrevista a diario croata, reivindica la soberanía cultural, la paz y la memoria histórica de Venezuela

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, ofreció una amplia entrevista al diario croata Večernji List desde Caracas, en la que compartió reflexiones sobre la situación actual de Venezuela, el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, la vigencia de la Revolución Bolivariana, los logros culturales del país y su historia familiar marcada por la migración, la resistencia y el compromiso político.

Prensa MPPC (Franquis Toledo)

Al referirse al contexto nacional, Villegas afirmó que “Venezuela está en paz”, aunque denunció “la agresión militar sin precedentes de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores”, hechos que calificó como “un acto criminal, basado en mentiras y contrario al derecho internacional”.

Explicó que, ante esta situación, se activaron los mecanismos constitucionales correspondientes. “El Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir la presidencia encargada, de conformidad con la Constitución”, precisando que se trata de una circunstancia “sui géneris”, debido a que Nicolás Maduro es un “presidente prisionero de guerra”.

Sobre su relación personal con el jefe de Estado, Villegas destacó que “es un hombre extraordinario, muy diferente de la caricatura que los medios y las redes han difundido por todo el mundo”, y añadió que Maduro es “una persona sencilla, muy llano, respetuoso y cordial con amigos y adversarios, firme cuando las circunstancias lo exigen y un hombre solidario, con un gran sentido del humor, incluso en las circunstancias más difíciles”, detalló.

Maja mía es reflejo de la memoria, migración y legado

Un eje central de la entrevista fue la figura de su madre, Maja Poljak Bauer, periodista judía croata que huyó del nazismo y llegó a Venezuela en 1943. Villegas relató que “Maja fue la protagonista principal de una larga epopeya política, profesional y humana”, historia que recogió en su libro Maja mía, publicado en 2024 con motivo del centenario de su nacimiento.

“Maja era judía, pero no religiosa ni sionista. Era comunista y, en sus últimos años, chavista. Siempre revolucionaria, siempre de izquierda”, expresó.

Villegas envió saludos a autoridades culturales, amigos y colaboradores en Croacia, reiterando su deseo de que Maja mía sea traducido y presentado en la tierra natal de su madre, como un puente de memoria, cultura y solidaridad entre los pueblos.

A propósito del camino revolucionario, Villegas definió al chavismo como “un movimiento político histórico identificado con la obra, el pensamiento y el legado del comandante Hugo Chávez”, que defiende “la construcción del socialismo del siglo XXI, sin dogmas ni manuales”.

Al evaluar los logros del proceso bolivariano, aseguró que “es una hazaña histórica en sí misma haber logrado derrotar todos los ataques y amenazas del imperialismo durante un cuarto de siglo”, resaltando avances como la erradicación del analfabetismo, certificada por la UNESCO en 2005, y la ampliación de derechos sociales mediante las misiones y grandes misiones.

Gestión cultural y soberanía nacional

Sobre su labor al frente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuenta que desde 2017, cuando asumió dicha responsabilidad, Venezuela ha mantenido una gestión orientada a comunicar y democratizar la cultura. “Como ministro, me he esforzado y junto con mi equipo, he promovido la cultura, el arte, el patrimonio y los saberes utilizando las herramientas del periodismo y las tecnologías de la comunicación”, señaló.

Entre los principales logros mencionó haber superado la meta de un millón de niños y jóvenes atendidos por el Sistema de Orquestas, el impulso de la Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida, la incorporación de 10 manifestaciones venezolanas a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluido el joropo, y el rescate de la Abuela Kueka, y de cara al período 2025-2031, afirmó que el objetivo es “garantizar la soberanía cultural plena e irreversible” rumbo al bicentenario de la siembra física de Simón Bolívar en 2030.

Al cerrar la entrevista, el ministro reflexionó sobre el escenario global que actualmente atraviesa la humanidad que califica está “al borde del abismo”, aunque se declaró optimista. “Creo que los pueblos reaccionarán”, e invitó a decir junto al cantautor venezolano Alí Primera, “que sea humana la Humanidad’”.